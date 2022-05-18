В окуповані райони Донбасу загарбники переміщують з Росії озброєння та військову техніку

Розпочалась 84 доба військової агресії Росії проти України. Загарбники зосередились на утриманні раніше зайнятих рубежів.

Ситуація на Донбасі

На Слов’янському напрямку окупант намагається захопити населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступу в цьому районі розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

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Через великі втрати ворог переміщує з територію Росії зброю та військову техніку для доукомплектування підрозділів

На Донецькому напрямку ворог продовжив наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку російські окупанти наступали, щоб повністю захопити населений пункт Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках російський ворог зосередив до п’ятнадцяти вертольотів для авіаційної підтримки наступу.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Останні новини про битву за Донбас

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