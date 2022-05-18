В окуповані райони Донбасу загарбники переміщують з Росії озброєння та військову техніку
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Розпочалась 84 доба військової агресії Росії проти України. Загарбники зосередились на утриманні раніше зайнятих рубежів.
Ситуація на Донбасі
На Слов’янському напрямку окупант намагається захопити населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступу в цьому районі розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Читайте також: У Сєвєродонецьку обстріляли у 2 корпуси лікарні та будівлю "Імпульсу": в області 10 загиблих
Через великі втрати ворог переміщує з територію Росії зброю та військову техніку для доукомплектування підрозділів
На Донецькому напрямку ворог продовжив наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
На Лиманському напрямку російські окупанти наступали, щоб повністю захопити населений пункт Дробишеве та блокування Лиману з півночі.
На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках російський ворог зосередив до п’ятнадцяти вертольотів для авіаційної підтримки наступу.
У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
Останні новини про битву за Донбас
- Російським військові злочинці відступили від Гірського та Сиротиного, що в Луганській області. Війська агресора зазнали значних втрат під час наступу.
- 16 травня українські воїни на Сході відбили 8 ворожих атак й знищили майже 200 окупантів.
- Також 16 травня російські загарбники вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12.
- Інститут з вивчення війни вважає, що російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. Вони начебто планують захопити лише Луганську область, а Донеччину залишають.
- 14 травня російські окупанти знову вдарили по Донеччині фосфорними зарядами. Унаслідок обстрілу згоріло декілька будинків. Це пізніше підтвердило чергове перехоплення Службою безпеки України телефонної розмови окупанта з його колегою. У ній загарбник підтверджує, що вони гатять по території України негуманними видами озброєння.
- Міноборони Великої Британії вважає, що країна-агресорка вже втратила на війні близько третини своїх наземних сил, підготовлених до наступу у лютому цього року.
Дивіться також: батальйон рашистів відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході