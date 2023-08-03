Буквально підземні міста: навколо Мелітополя окупанти побудували по 3 – 4 лінії оборони
У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти окопалися в очікуванні Збройних Сил України. Росіяни підготували потужні фортифікаційні укріплення, зокрема й підземні.
Про це 24 Каналу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Окупанти мали багато часу, щоб підготуватись до наступу ЗСУ: навколо Мелітополя сьогодні є щонайменше три, а може і чотири лінії оборони.
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"Місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки – ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці", – наголосив міський голова.
Оборона окупантів заслабка для українського духу
Втім, на думку мера окупованого міста, потужна оборонна підготовка не врятує російських загарбників. По-перше, тому що військовим і спецслужбовцям добре відомо, що відбувається у Мелітополі, – там є спротив, і є наші люди, які про все швидко повідомляють.
"По-друге, ми чітко розуміємо: коли наші героїчні військові прорвуть лінію оборони, – у ворога не вистачить сил втриматись і вони точно тікатимуть", – наголосив Іван Федоров.
У Мелітополі є наші люди, які про все інформують: дивіться відео
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