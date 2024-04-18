Росіяни планують різні заходи з "побєдобєсія" до 9 травня на тимчасово окупованих територіях. Але ситуація там настільки погана, що скоро це будуть робити самі загарбники без місцевих людей.

Про це 24 Каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, зауваживши, що, звісно, окупанти будуть робити свої абсурдні заходи до 9 травня. Але сумнівно, що вони дадуть якийсь ефект.

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На тимчасово окупованих територіях катастрофічна ситуація

Як наголосив Лисянський, до прикладу, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишилося вже не так багато місць, де росіяни можуть провести такі заходи.

Так, у місті Зоринськ Луганської області залишилося близько 10 – 20% населення від тієї кількості, яка була у 2014 році до війни, яку розпочала Росія. Така сама ситуація у Ровеньках. Там залишилося близько 40%. В Антрациті – 35 – 40%.

Їм просто скоро не буде перед ким проводити ці мітинги та щось показувати. Будуть окупанти та голі стіни. І це я вам ще перелічив міста, які були тиловими. Там не було війни та обстрілів. І ось за 10 років населення спустилося майже до нуля. Люди виїжджають. Ось це і є результат діяльності окупантів,

– сказав Лисянський.

Росіяни можуть поширювати свою пропаганду про "вєлічіє" nf так далі. Але пусті населені пункти прекрасно демонструють результат їхньої діяльності.

Зараз Росія продовжує розповідати, що вона "сміливо билася проти Гітлера" і так далі. Але усі розуміють, що насправді воювали усі в Радянському Союзі. А Росія з часом сама перетворилася на таку ж саму нацистську країну.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко