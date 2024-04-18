Не буде перед ким показати: що росіяни готують на окупованих територіях до 9 травня
Росіяни планують різні заходи з "побєдобєсія" до 9 травня на тимчасово окупованих територіях. Але ситуація там настільки погана, що скоро це будуть робити самі загарбники без місцевих людей.
Про це 24 Каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, зауваживши, що, звісно, окупанти будуть робити свої абсурдні заходи до 9 травня. Але сумнівно, що вони дадуть якийсь ефект.
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На тимчасово окупованих територіях катастрофічна ситуація
Як наголосив Лисянський, до прикладу, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишилося вже не так багато місць, де росіяни можуть провести такі заходи.
Так, у місті Зоринськ Луганської області залишилося близько 10 – 20% населення від тієї кількості, яка була у 2014 році до війни, яку розпочала Росія. Така сама ситуація у Ровеньках. Там залишилося близько 40%. В Антрациті – 35 – 40%.
Їм просто скоро не буде перед ким проводити ці мітинги та щось показувати. Будуть окупанти та голі стіни. І це я вам ще перелічив міста, які були тиловими. Там не було війни та обстрілів. І ось за 10 років населення спустилося майже до нуля. Люди виїжджають. Ось це і є результат діяльності окупантів,
– сказав Лисянський.
Росіяни можуть поширювати свою пропаганду про "вєлічіє" nf так далі. Але пусті населені пункти прекрасно демонструють результат їхньої діяльності.
Зараз Росія продовжує розповідати, що вона "сміливо билася проти Гітлера" і так далі. Але усі розуміють, що насправді воювали усі в Радянському Союзі. А Росія з часом сама перетворилася на таку ж саму нацистську країну.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко
- Росіяни масово забирають квартири в українців на тимчасово окупованих територіях. Після того, як там провели так звані "вибори президента Росії", вони почали "юридично" переводити житло у "державну власність Росії".
- Росіяни побоюються спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Там вони в паніці бігають та шукають різні схованки з боєприпасами, які нібито розмістили диверсанти.
- В Росії досі триває прихована мобілізація і призов до армії, який розпочався 1 квітня. Окупанти забирають людей і на тимчасово окупованих територіях.