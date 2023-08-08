Росія хоче перетворити на сміттєзвалища окуповані території України, – ЦНС

Російський уряд вирішив вкотре розкрасти кошти на тимчасово окупованій території. Так, окупанти хочуть перетворити ці території на сміттєзвалища.

Росія вже оприлюднила чергову корупційну схему розкрадання коштів. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані території на сміттєзвалище для ворожого сміття.

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Подробиці

Так, російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки.

Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Туди планують вивозити відходи з території країни-агресорки.

Зазначається, що 1,3 мільярда рублів буцімто мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Однак фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. Але кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі російського уряду Мішустіну.

В окупованому Маріуполі відкрили супермаркет на місці трупозвалища

Нагадаємо, що у Маріуполі на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, урочисто відкрили супермаркет. Туди прийшло багато людей. Петро Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, утримання людей на мінімальному рівні задоволення потреб. Люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.

Зауважимо, що вже понад рік маріупольці живуть в суцільному страху, без жодного дозвілля та культурного відпочинку. В місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек у звичайному розумінні. Навіть немає звичайних кав'ярень, натомість кіоски з шаурмою або місцеві наливайки.