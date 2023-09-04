Загарбники створюють так звану "ТРО" з жителів окупованих територій, – Гуменюк

Російські загарбники створюють так звану "ТРО". Вони роблять це з жителів окупованих територій.

Також окупанти залучають населення захоплених територій Запорізької області. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Росіяни створюють так звану "ТРО"

За словами Гуменюк, російські терористи потребують людського ресурсу і залучають туди і місцеве населення, кого вдалось насильно паспортизувати, тих, хто проживає безпосередньо на лівобережній Херсонщині.

Гуменюк зазначила, що спочатку загарбниками створюються так звані "територіальні підрозділи", які формуються окупантами нібито для "оборони населеного пункту". Потім поступово їх переформатовують і перенаправляють на гарячіші напрямки.

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