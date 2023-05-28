У Бердянську та Маріуполі трапилась "бавовна": є втрати серед окупантів

Ввечері 28 травня в окупованих Бердянську Запорізької області та Маріуполі Донецької області пролунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, є влучання в місця базування росіян.

Ввечері у Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали одразу поділилися фото, на яких видно, як у небо підіймається густий сірий дим.

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У Бердянську могло прилетіти по російських позиціях

Українські телеграм-канали повідомляють, що звуки вибухів у Бердянську лунали з території аеропорту. Невдовзі у Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.

Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу,

– мовиться в повідомленні.



Приліт у Бердянську 28 травня / "Типовий Донецьк"

У Маріуполі день "бавовни": є втрати серед ворога

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в районі трикутника Мангуш – Нікольське – Маріуполь не менш шести раз спрацювала російська ППО. Вибухи лунали у Юрівці, Урзуфі, Нікольському, Старому Криму та селищі міського типу Ялта. Є прильоти.

Він зазначив, що окупанти вже встигли заявити про те, що ППО у небі над Маріуполем відпрацювало 8 разів.

"Бавовна" у Маріуполі: фото з каналу Андрющенка та Маріупольського спротиву

Вибухи у Маріупольському районі: дивіться відео

Що відомо про вибухи у Маріуполі:

За інформацією Андрющенка, у Ялті "прилетіло" в місце базування з технікою,

В Юрівці є влучання у місце розташування окупантів. Місцеві видання пишуть, що під удар потрапив табір "Сонячний", де базувались російські військові. Попередньо, там багато поранених. Наразі в Мангуш на високій швидкості прямують 4 карети швидкої допомоги.

У Старому Криму, за словами Андрющенка, "приліт такий, що в Кальміуському та Центральному районах трухануло від душі".

В Урзуфі, як пишуть телеграм-канали, "приліт" по місцю розташуванню окупантів і по складах.

В Нікольському теж є влучання по окупантах – попередньо, прилетіло по ворожому військкомату.

Окупантів з Юр'ївки та Нікольського везуть до лікарні

Петро Андрющенко розповів, що поранених окупантів з Юр'ївки та Нікольського почали завозити в Лікарню інтенсивної терапії №2.

Крім цього, за його словами, підтверджено перших 20 ліквідованих окупантів у Юр'ївці. Андрющенко наголосив, що це лише початок.

Швидкі їдуть за пораненими окупантами: дивіться відео