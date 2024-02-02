Спротив на окупованих територіях набирає обертів: в Олешках з'явилися патріотичні графіті

Рух опору продовжує демонструвати російській армії, що їх не раді бачити в Україні. У тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині, українці намалювали графіті з тризубом та синьо-жовтим прапором.

Такий подарунок окупантам намалювали біля будинку, у якому вони мешкають. Таким чином український народ не припиняє нагадувати ворогу, що вони не бажані гості, а їхнє перебування в Україні є лише тимчасовим явищем.

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Люди на окупованих територіях намалювали українську символіку

Активісти руху опору "Жовта стрічка" оприлюднили інформацію про те, що українці в Олешках Херсонської області намалювали тризуб та синьо-жовтий прапор. Ба більше, це було зроблено біля будинку, у якому тимчасово перебувають російські загарбники.

Херсонщина продовжує чинити спротив окупантам. Олешки – це Україна! Патріотичні графіті з синьо-жовтим прапором та тризубом зʼявились в Олешках біля будинку, де проживають рашисти. Пишаємось нашими незламними українцями. Віримо та чекаємо ЗСУ,

– мовиться в повідомленні активістів.

Попри тривалу окупацію, місцеві мешканці щиро вірять та чекають на Збройні Сили України.

Українці намалювали графіті біля будинку, де живуть загарбники / Фото "Жовта стрічка"

Водночас громадський спротив на тимчасово окупованих територіях України продовжує набирати обертів.

Люди намалювали патріотичні графіті в тимчасово окупованих Олешках / Фото "Жовта стрічка"

Рано чи пізно українська символіка буде демонструватися у кожній області нашої держави. Попри намагання російських загарбників, які прагнуть цьому завадити.

Українська символіка на окупованих територіях: коротко