Спротив на окупованих територіях набирає обертів: в Олешках з'явилися патріотичні графіті
Джерело:"Жовта стрічка"
Рух опору продовжує демонструвати російській армії, що їх не раді бачити в Україні. У тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині, українці намалювали графіті з тризубом та синьо-жовтим прапором.
Такий подарунок окупантам намалювали біля будинку, у якому вони мешкають. Таким чином український народ не припиняє нагадувати ворогу, що вони не бажані гості, а їхнє перебування в Україні є лише тимчасовим явищем.
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Люди на окупованих територіях намалювали українську символіку
Активісти руху опору "Жовта стрічка" оприлюднили інформацію про те, що українці в Олешках Херсонської області намалювали тризуб та синьо-жовтий прапор. Ба більше, це було зроблено біля будинку, у якому тимчасово перебувають російські загарбники.
Херсонщина продовжує чинити спротив окупантам. Олешки – це Україна! Патріотичні графіті з синьо-жовтим прапором та тризубом зʼявились в Олешках біля будинку, де проживають рашисти. Пишаємось нашими незламними українцями. Віримо та чекаємо ЗСУ,
– мовиться в повідомленні активістів.
Попри тривалу окупацію, місцеві мешканці щиро вірять та чекають на Збройні Сили України.
Водночас громадський спротив на тимчасово окупованих територіях України продовжує набирати обертів.
Рано чи пізно українська символіка буде демонструватися у кожній області нашої держави. Попри намагання російських загарбників, які прагнуть цьому завадити.
Українська символіка на окупованих територіях: коротко
- 22 січня активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український стяг в тимчасово окупованому Криму до Дня Соборності України. Такий вчинок було зроблено, аби показати "єдність українського народу, бо Крим – це Україна". Як зазначили активісти руху "Жовта Стрічка", український стяг розгорнули на одній із вершин кримських гір Пахкал-Кая.
- Водночас стало відомо, що тоді прапор підняли й у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Його встановили активісти руху "Жовта Стрічка". Мовиться, що це сталося біля мікрорайону "Сонячний". Український прапор височів на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Росією.