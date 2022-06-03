На окупованій Донеччині триває примусова мобілізація: окупанти погрожують цивільним

Російські війська не покидають спроб взяти під повний контроль території Сходу України. Так, ворог проводить примусову мобілізацію на окупованій Донеччині.

Загарбники погрожують цивільним кримінальною відповідальністю. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 3 червня щодо російського вторгнення.

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На окупованій Донеччині триває примусова мобілізація

За оперативною інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Росіяни ввели у житлових районах східної частини міста штурмові дії під прикриттям вогню артилерії.

Так, агресор має частковий успіх на цьому напрямку. Втім, активні бойові дії тривають.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованій території Донеччини триває примусова мобілізація цивільного населення. Окупанти ще й погрожують місцевим кримінальною відповідальністю.

Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Донеччині: останні новини

У ніч проти 3 червня російські війська відкривали по Донецькій області вогонь з усіх видів озброєння.

Вони гатили по 14 населених пунктах, пошкоджень зазнали 23 будівлі – 20 будинків та Красногорівський вогнетривкий та Авдіївський коксохімічний заводи. На жаль, унаслідок обстрілів загинули 3 людей, а ще 8 – зазнали поранень.

Як вже зазначалося, на Донбасі зараз тривають запеклі бої. ЗСУ мужньо протистоять росіянам та знищують їх. Зокрема, окупанти зазнали втрат біля Лимана. Подібною є ситуація поруч із Сєвєродонецьком.

2 червня розвідка Великої Британії повідомила про те, що Росія ризикує сповільнити темп просування на Донбасі. Попри те, що росіяни взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька, головна дорога населеного пункту досі залишається під контролем України. Щоб здійснювати подальші локальні прориви, окупанти підтягують в район все більше артилерії.

Також розвідувальні служби Міністерства оборони Великої Британії зазначили, що у російських збройних сил зберігається динаміка наступальних дій. Проте, попри тактичні успіхи армії загарбників на Донбасі, втрати окупантів – дуже значні.

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