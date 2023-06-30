На вулицях лежать трупи людей, – Гуменюк про окуповану Херсонщину

Майже місяць минув після підриву греблі Каховської ГЕС. Ситуація на окупованій Херсонщині досі лишається важкою після повені. Складно отримати якусь інформацію, а та, яка є – шокує.

Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Окупанти не допустили міжнародну місію – Організацію Обʼєднаних Націй.

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"Ситуація там вкрай важка і злочин фактично відбувся і проти мирного населення. Той злочин, якого немає в міжнародному праві, а саме визначення "екоцид", але є злочин проти місцевого населення – злочин щодо порушення міжнародного гуманітарного права", – зазначила Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк розповіла про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС: дивитись відео

Трупи людей ніхто не прибирає

Як зазначила Наталія Гуменюк, є неперевірена інформація про дуже велику кількість загиблих людей після підриву Каховської ГЕС. Окупанти не прибирають трупи людей – розвивається масова інфекція.

На вулицях, де відійшла вода, лежать трупи людей і ніхто їх не прибирає. Дуже важка ситуація розгортається навколо гігієни, тобто її відсутності, немає питної води. Росіяни дуже хотіли побачити ті самі "натівські" біолабораторії, тепер вони мають таку можливість, зараз потерпають від кишкових інфекцій,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Останнє про наслідки підриву Каховської ГЕС

14 червня рятувальники відкачали понад 21 тисячу тон води із 84 будинків і підвалів. Крім того, рятувальники підвозять громадянам питну і технічну воду, продукти харчування та речі першої потреби.

18 червня на одному із пляжів Ялти винесло тіло потонулого кабана. Ймовірно, тварина загинула через підрив Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС російськими військовими сильно нашкодив окупантам. Окрім того, що вода змила першу лінію оборони противника, підрозділи Росії почали втрачати боєздатність через холеру.