У колаборантів істерика: чому на Херсонщині зникають ставленики Росії

Російські окупанти відчувають наближення Збройних Сил України, тому посилюють тиск на цивільне населення Херсонщини. Вони проводять обшуки й перевіряють мобільні телефони, але в самих росіян є багато внутрішніх проблем.

Серед окупантів велика кількість дезертирів, тому вони навіть перекривають виїзди, щоб знайти своїх людей. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що місцеве населення не впускають навіть, якщо вони їздили в лікарню.

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Окупанти посилюють тиск

В'їзд та виїзд закривали біля Каховки та Нової Каховки, складна ситуація також і в Голій Пристані та Олешках. Не впускають навіть тих, хто їздив у лікарню, а тепер повертається додому.

З медичними закладами все погано. У деяких громадах люди були змушені їхати до лікарні в Крим, а це дуже далеко ще й зважаючи на те, що людина хвора і їй потрібна допомога,

– розповіла журналістка.

Напружена ситуація і в Генічеському районі. Там у колаборантів справжня істерика, бо окупанти часто змінюють своїх людей на різних посадах, причому ніхто не повідомляє, що сталося з попередніми ставлениками ворога. Вони просто зникають.

"Через це в них шалені істерики. Є припущення що колаборанти сильно розікрались і тепер свої ж їм мстять", – додала Євгенія Вірлич.

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Росіяни бояться наближення ЗСУ

Окупанти посилили звітування про втрати серед української армії. Про це вони повідомляють щодня, а в деяких ворожих адміністраціях навіть немає інших новин, лише про нібито знищення наших військових. Але всі люди сходяться на думці, що насправді заяви росіян є фантастикою, а їхня інформація – міфічна.

Окупанти зосередились тільки на вигідній для них інформації, тому ігнорують те, що насправді важливо для населення. Наприклад, нічого не розповідають про підготовку до зими.

У лавах росіян великі проблеми й, мабуть, це свідчить про те, що наші сили наближаються, а окупанти цього дуже бояться,

– підкреслила Вірлич.

Варто пам'ятати, що зростає тиск ворога на населення. Мовиться не лише про проблеми з пересуванням людей, але й про обшуки, пошук диверсантів, перевірку мобільних телефонів.

Що відбувається на Херсонщині