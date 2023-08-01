У Феодосії вчителька російської мови кинула коктейль Молотова у військкомат: це вже не вперше

На території окупованого Кримського півострова почастішали випадки індивідуальних протестів проти російської окупаційної влади та військових. Останніми днями відбулося дві спроби підпалити військкомати росіян.

Про це 24 Каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У Севастополі чоловік намагався кинути коктейль Молотова в будинок військкомату, але не досяг своєї мети, його заарештували.

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Подібний випадок стався у Феодосії, де зосереджено багато військових об'єктів російського чорноморського флоту. Там жінка, викладачка російської мови та літератури, намагалася кинути пляшку з вибуховою сумішшю у будівлю комісаріату,

– повідомив голова Меджлісу.

Ймовірно, когось із близьких цієї жінки, можливо сина, було мобілізовано на війну проти України. Припускають, що мобілізований родич жінки міг загинути.

Індивідуальні протести у Криму

Це вперше з часу повномасштабного вторгнення на території окупованого Криму громадяни атакують коктейлями Молотова саме військкомати.

Однак раніше були й інші індивідуальні протести, зокрема у травні 2022 року у Євпаторії український художник Богдан Зіза облив будівлю окупаційної "адміністрації" синьою і жовтою фарбами. Суд Ростова-На-Дону засудив його до 15 років колонії.

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