Везуть техніку та "трьохсотих": член Меджлісу пояснив дії окупантів у Криму

На Кримському півострові росіяни заметушились. Туди зараз звозять техніку та своїх поранених бійців. Однак це місце для них залишиться безпечним ще ненадовго.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, техніку також відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки.

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Що відбувається в Криму

На півночі Кримського півострова росіяни продовжують укріплювати захисні споруди та мінувати поля. За останній час в Крим справді було перевезено багато "трьохсотих" з Генічеського району.

Зокрема, постраждала велика кількість росіян під час удару по базі відпочинку "Експресі" на Арабатській стрілці.

Вони везуть туди "трьохсотих", "двохсотих". А техніку, яка є на півдні материкової частини України, відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки,

– повідомив Ескендер Барієв.

Натомість пошкоджену чи розбиту техніку відправляють в бік Криму, аби її зремонтувати чи за можливості відновити.

Крім того, на півночі Криму окупанти проводили інструктажі з робітниками хімічних заводів та попереджали про можливу евакуацію.

У Головному управлінні розвідки раніше повідомляли, що росіяни можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан". Зокрема, в Криму вже готують до евакуації представників окупаційної влади.

Ескендер Барієв про поточну ситуацію в Криму: дивитись відео

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