Везуть техніку та "трьохсотих": член Меджлісу пояснив дії окупантів у Криму
На Кримському півострові росіяни заметушились. Туди зараз звозять техніку та своїх поранених бійців. Однак це місце для них залишиться безпечним ще ненадовго.
Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, техніку також відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки.
Читайте також Російська армія розвалиться, – генерал Годжес пояснив, що означатиме для Росії втрата Криму
Що відбувається в Криму
На півночі Кримського півострова росіяни продовжують укріплювати захисні споруди та мінувати поля. За останній час в Крим справді було перевезено багато "трьохсотих" з Генічеського району.
Зокрема, постраждала велика кількість росіян під час удару по базі відпочинку "Експресі" на Арабатській стрілці.
Вони везуть туди "трьохсотих", "двохсотих". А техніку, яка є на півдні материкової частини України, відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки,
– повідомив Ескендер Барієв.
Натомість пошкоджену чи розбиту техніку відправляють в бік Криму, аби її зремонтувати чи за можливості відновити.
Крім того, на півночі Криму окупанти проводили інструктажі з робітниками хімічних заводів та попереджали про можливу евакуацію.Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки раніше повідомляли, що росіяни можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан". Зокрема, в Криму вже готують до евакуації представників окупаційної влади.
Ескендер Барієв про поточну ситуацію в Криму: дивитись відео
Окупанти звозять техніку в Крим: останні новини
- У партизанському русі "Атеш" повідомили, що Кримський півострів – їхня основна база. Через власну мережу вони стежать за будь-якими пересуваннями російських військових чи їхньої техніки. Зокрема, вони показали відео, на якому видно рух російських кораблів.
- До слова, росіяни масово звозять техніку на аеродром Октябрського. Туди перевезли бойові машини піхоти, КамАЗи та броньовики "Тигр". В "Атеш" зауважили, що це місце може стати новою Чорнобаївкою.
- Зауважимо, що на тлі заколоту Євгенія Пригожина у росіян посилились панічні настрої. Не оминуло це й тих, хто перебуває на тимчасово окупованому півострові. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що там посилились черги, що впливає на завантаженість транспортно-логістичних артерій. Окупаційна влада занепокоєна через це.