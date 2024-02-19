В окупованій Макіївці влучання в нафтобазу, – ЗМІ
Джерело:Новони Донбасу
На окупованих територіях також не спокійно. Зокрема, ЗМІ пишуть про влучання у нафтобазу у Макіївці, що на Донеччині.
У тимчасово окупованій Макіївці 19 лютого пролунали вибухи. Після цього піднявся стовп густого чорного диму.
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Ймовірно, працювала ворожа ППО
Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки. Ймовірно, вибухи, які чули місцеві, були результатом намагань російських сил ППО збити ціль.
У Макіївці влучання на нафтобазу / Фото з телеграм-каналів
Майже одразу ж з'явились відео зі стовпом густого чорного диму над місцем, куди, ймовірно, стався приліт. Поки жодних деталей невідомо, однак виглядає це доволі серйозно. Росіяни мають проблеми на окупованих територіях, адже більше не можуть почуватися в безпеці там. Водночас невідомо, хто стоїть за ударом.
У Макіївці влучання у нафтобазу: дивіться відео
Вибухи на окупованих територіях: останні новини
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- У тимчасово окупований Токмак завітала "бавовна". У п'ятницю, 9 лютого, приблизно о 6 ранку було два прильоти по скупченню техніки та особового складу російських окупантів. Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслив, що ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях продовжується майже щодня.
- В окупованому Криму 30 січня 2024 року знову було тривожно. Росіяни скаржаться на вибухи та нібито "атаку безпілотників". Пропагандисти заявили, що "ПеВеО" нібито "відбила всі атаки" на Крим. Також писали про нібито сбиті "БпЛА" над акваторією в районі Бельбека.