Пригожин нагнав паніки: Андрющенко розповів про істеричні дії росіян в Маріуполі

Понад рік місто Маріуполь Донецької області перебуває під окупацією російських терористів. В передчутті українського контрнаступу і звільнення міста росіяни вдаються до жорстокого терору мирного населення, перевірок, загалом у Маріуполі зростає злочинність та безпорядки.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, які дії росіян вказують на те, що з фронту українська сторона скоро почує багато гарних новин.

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Маріуполь став місцем дислокації окупаційного війська, звідки його відправляють на гарячі напрямки. У Маріупольському районі тимчасово розміщена армія ворога вчиняє бешкети, не гребує алкогольними напоями.

До того ж час підготовки, яка відведена противникові на території району перед зоною бойових дій, значно зменшився, повідомив Андрющенко. Раніше представників нацменшин Росії – бурятів та азійців готували від 2 до 4 тижнів, а зараз час підготовки становить лише тиждень. Після цього окупантів відправляють на фронт, а на їхнє місце одразу ж підвозять нову живу силу з Росії.

Готуються до оборони

Наразі в росіян на території Маріупольського району спостерігається підготовка до більш серйозних оборонних дій. Так бурятів починають тренувати безпосередньо на лініях оборони, які були зроблені на кордоні міста.

Вони оцінюють, що цілком можливо, а ми впевнені – фронт дійде до Маріуполя. Вони готуються до його активної оборони, зокрема використовувати власні фортифікаційні споруди, які підготували,

– додав посадовець.

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Істерія після Пригожинського маршу

Рух місцевого спротиву повідомляв, що після вояжу Євгенія Пригожина по Росії панічні настрої окупантів та колаборантів у Маріуполі посилилися. Зокрема закривалися обмінники місті, а в магазинах спостерігаються кілометрові черги.

Пригожину, певно, треба окремо орден видати за паніку,

– іронічно зауважив Андрющенко.

Дії Пригожина стали великим ударом по ворогові. Однак його виступ радше став останньою крапкою, адже до цього паніка та розуміння безвиході ширилися між зрадниками в місті, а тепер цілком знайшли вихід.

Курс гривні в місті зараз шалений, на заправках вартість на пальне піднялася в 4 – 5 разів, ціни на продукти також. Тож події на фронті і всередині Росії стали не лише моральним ударом по квазіутворенню на території тимчасово окупованої Донецької та Луганської області, а й економічним.

Цікаво, що ворог знову почав поширювати фейки про загальну мобілізацію в усіх містах України. До такого він вдається тоді, коли росіяни зазнають шалених втрат на фронті, відступають, наголосив радник мера Маріуполя. Це ІПСО зазвичай є передвісником гарних новин для України.

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