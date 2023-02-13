Сніговий спротив Маріуполя: в окупованому місті запустили патріотичний флешмоб

Маріуполь досі перебуває під тимчасовою окупацією росіян. У місті влаштували справжній "сніговий" спротив.

У Маріуполі залишається дуже багато людей, які чекають на звільнення міста. Вони навіть на снігу залишають послання для російських загарбників.

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У Маріуполі запустили флешмоб

Як розповів радник мера Петро Андрющенко, група маріупольського спротиву запустила флешмоб під назвою "Малюй на снігу – Їб*ш рус*ю".

У такий спосіб патріоти хочуть показати, скільки у місті українців та як Маріуполь чекає на ЗСУ.

Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Найкращі люди у світі. Маріуполь – це Україна!

– наголосив Андрющенко.

Буква "Ї" стала знаком незалежності та спротиву. Маріупольців закликають малювати у парках, скверах, площах, на стовпах та парканах, щоб показати, Маріуполь – це Україна.

Сніговий флешмоб у Маріуполі / фото Петро Андрющенко

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