Сніговий спротив Маріуполя: в окупованому місті запустили патріотичний флешмоб

13 лютого 2023, 13:49
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Джерело:

Петро Андрющенко

Маріуполь досі перебуває під тимчасовою окупацією росіян. У місті влаштували справжній "сніговий" спротив.

У Маріуполі залишається дуже багато людей, які чекають на звільнення міста. Вони навіть на снігу залишають послання для російських загарбників.

До речі У Маріупольський район завітала "бавовна": є влучання в розташування ворога

У Маріуполі запустили флешмоб

Як розповів радник мера Петро Андрющенко, група маріупольського спротиву запустила флешмоб під назвою "Малюй на снігу – Їб*ш рус*ю".

У такий спосіб патріоти хочуть показати, скільки у місті українців та як Маріуполь чекає на ЗСУ.

Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Найкращі люди у світі. Маріуполь – це Україна!
– наголосив Андрющенко.

Зверніть увагу! Буква "Ї" стала знаком незалежності та спротиву. Маріупольців закликають малювати у парках, скверах, площах, на стовпах та парканах, щоб показати, Маріуполь – це Україна.

Сніговий флешмоб у Маріуполі / фото Петро Андрющенко

Що відбувається у Маріуполі: останні новини

  • Росія викрала щонайменше 1 300 дітей тільки з Маріуполя. Масове вивезення розпочалось у квітні 2022 року, коли почали з'являтись діти, відчужені від батьків, та, які стали сиротами внаслідок бойових дій. В результаті викрадення діти опинились на території Росії й надалі були "всиновлені" росіянами.

  • 12 лютого у Маріупольський район, який тимчасово окупований росіянами, завітала "бавовна". Наші військові влучили в місця базування окупантів та їхньої техніки.

  • Нещодавно Петро Андрющенко розповів, що майже щоденно у Маріуполі відбуваються конфлікти між різними угрупуваннями російських військ. Це спостерігається ще з літа, тоді конфлікти почалися між громадянами Росії та жителями так званої "ДНР".

Автор: Софія Ковнір