У Маріуполі була пожежа вночі: пропагандисти почали брехати про "влучання ЗСУ"

Тимчасово окупований Маріуполь опинився у блокаді росіян. Люди, які там залишились, не мають правдивої інформації, а окупанти це використовують.

Про чергову підступність росіян повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Головний наратив окупантів – звинуватити ЗСУ в усіх бідах.

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ЗСУ "винні" в побутовій пожежі

Серед ночі трапилась побутова пожежа в мікрорайоні Черьомушки в Маріуполі.

Спочатку донецькі пропагандисти вибухнули HIMARS, а потім всі Маріупольскі чати понесли плітки про збитий безпілотник. Це наочно демонструє, як росіяни бояться. І це вірно. Бо відплата вже поруч,

– запевнив Андрющенко.

Місцеві в соцмережах повідомили, що це міг вибухнути газовий балон, що ймовірно стало причиною пожежі.

Пожежа в Маріуполі: дивіться відео

Що відбувається в Маріуполі

Ситуація в окупованому місті стабільно важка. Про те, що доводиться переживати людям в окупації, розповідає міський голова Вадим Бойченко або його радник Петро Андрющенко. Зокрема, в Маріуполь окупанти під виглядом "гуманітарної допомоги" привозять прострочені продукти. Тульська область вирішила "поділитись" з окупованим та зруйнованим містом хлібом з цвіллю.

На жаль, на людей в місті чекає важка зима, якщо вони до цього часу перебуватимуть в окупації. загарбники не зможуть розпочати опалювальний сезон на окупованій частині Маріуполя. Тож люди, які і так живуть у жахливих умовах без води та їжі, будуть змушені замерзати.

Також росія обкрадає Маріуполь як тільки може. сепаратисти, яких підтримує країна-агресорка, захопили два іноземні судна в портовому місті. Ці судна прибули в порт ще до початку повномасштабної війни, щоб завантажити український метал. Однак тепер бойовики з невизнаної квазіреспубліки на тимчасово окупованій Донеччині заявили, що кораблі тепер нібито є "державною власністю".

Петро Андрющенко про ситуацію в місті: дивіться відео