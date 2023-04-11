Знаходили можливість: як люди в Мелітополі передавали дані ЗСУ, попри глушіння зв'язку росіянами

На окупованих територіях росіяни часто глушать зв'язок, аби місцеві не могли повідомляти ЗСУ інформацію про рух ворожої техніки. Однак люди все одно знаходять можливість це зробити, аби "бавовна" завітала саме туди, куди потрібно.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, заслужений майстер спорту України Валерій Газаєв. Крім того, росіяни на Запоріжжі вирили окоп довжиною 70 кілометрів.

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Укріплення окупантів на Запоріжжі

Газаєв зазначив, що окупанти вже більше, ніж рік будують на Запоріжжі оборонні укріплення. Утім незрозуміло, чи це для заспокоєння сепаратистів і пропагандистів, чи вони справді будуть ефективні під час оборони від ЗСУ. На прикладі Херсонщини, де окупанти теж будували укріплення, ми цього так і не дізналися.

Вони там мало чим їм допомогли. Вони все лишили та тікали. Навіть лишили дуже багато своїх солдатів, які не були вчасно повідомлені. Ми поки не знаємо, наскільки ці укріплення будуть ефективними, але вони робляться вже протягом року,

– зауважив волонтер.

Крім того, що ці укріплення вони будують силами сепаратистів, вони ще й залучають до цього місцеве населення. Це один зі способів репресій наших людей.

Газаєв про те, як люди в Мелітополі передавали дані ЗСУ, попри глушіння зв'язку росіянами: дивіться відео

Місцеве населення інформує ЗСУ

Заслужений майстер спорту України продовжив, що сам півтора місяці жив в окупації. Коли росіяни перевозили великі колони техніки на 200 – 300 одиниць, то глушили зв'язок й інтернет, бо знали, що місцеве населення ненавидить окупантів і передасть інформацію ЗСУ.

"Утім люди знаходили можливість передавати ці дані, бо були деякі місця, які знали місцеві, у селах біля Мелітополя, десь на високій місцевості, де сигнал ловив, й усе одно свою справу люди робили. Довіри, звісно, немає, і це видно на прикладі того, що вони замінюють місцевих гауляйтерів на спеціальних людей з Росії", – наголосив Газаєв.

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