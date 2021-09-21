В окупованій Ясинуватій здетонував склад боєприпасів, бойовики видавали це за "обстріл ЗСУ"

На Донеччині, окупованій Ясинуватій, прогриміла серія потужних вибухів. Бойовики уже встигли заявити про "обстріли ЗСУ", однак очевидці кажуть зовсім інше.

Місцеві мешканці повідомляють, що "обстріл" насправді є вибухом складу боєприпасів. Одними із доказів цього є знаки застереження.

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Бойовики поширюють фейки

Перші вибухи в Ясинуватій пролунали близько 7 ранку. Проросійські найманці одразу ж поширили новину про те, як "українські карателі обстріляли школу-інтернат", учні якого були змушені спуститися у підвали.

Та уважні користувачі соцмереж помітили на фото з місця інциденту цікавий знак, який наштовхує на думку, що на цій ділянці бойовики зберігають зброю.



Знаки застереження біля місця вибухів / Колаж 24 каналу

Також у місцевих групах пишуть про вибухи боєприпасів, а не обстріли, адже російські найманці повідомляли про те, що у місто "прилетіла одна українська міна". Однак вибухів було значно більше. Попри те, бойовики і далі продовжують поширювати неправдиву інформацію.

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