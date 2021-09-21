В окупованій Ясинуватій здетонував склад боєприпасів, бойовики видавали це за "обстріл ЗСУ"
Джерело:Depo Донбас
На Донеччині, окупованій Ясинуватій, прогриміла серія потужних вибухів. Бойовики уже встигли заявити про "обстріли ЗСУ", однак очевидці кажуть зовсім інше.
Місцеві мешканці повідомляють, що "обстріл" насправді є вибухом складу боєприпасів. Одними із доказів цього є знаки застереження.
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Бойовики поширюють фейки
Перші вибухи в Ясинуватій пролунали близько 7 ранку. Проросійські найманці одразу ж поширили новину про те, як "українські карателі обстріляли школу-інтернат", учні якого були змушені спуститися у підвали.
Та уважні користувачі соцмереж помітили на фото з місця інциденту цікавий знак, який наштовхує на думку, що на цій ділянці бойовики зберігають зброю.
Знаки застереження біля місця вибухів / Колаж 24 каналу
Також у місцевих групах пишуть про вибухи боєприпасів, а не обстріли, адже російські найманці повідомляли про те, що у місто "прилетіла одна українська міна". Однак вибухів було значно більше. Попри те, бойовики і далі продовжують поширювати неправдиву інформацію.
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