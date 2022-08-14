В окупованому Бердянську повідомляють про потужний вибух у районі порту

У тимчасово окупованому Бердянську 14 серпня повідомляють про потужний вибух. Очевидці бачать багато диму.

Серпень у Бердянську приніс окупантам чимало "бавовни". Цього разу повідомили про вибух у районі порту. Жодних деталей наразі не розкривають.

Зауважте "Бавовна" на позиціях окупантів на Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту

"Дух острова Змієбаївка дістався Бердянська"

Водночас є натяки, що цього разу теж "хлопки".

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – зауважив, що, можливо, до Бердянська нарешті дістався дух острова Змієбаївка.

Кажуть, дух острова Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється, – заявив Братчук.

"Бавовна" для окупантів

ЗМІ повідомили, що на початку серпня "бавовна" наздогнала окупантів біля захопленої будівлі поліції у Бердянську. Вибух почули у різних районах міста. Місцеві жителі розповіли, що росіяни добряче перелякалися.

У ніч на 8 серпня "бавовна" сколихнула тимчасово окупований Мелітополь. Вибухи пролунали у декількох місцях. Зокрема, за даними ЗМІ, мовиться про аеродром та колишній завод РЕФМА.

Не обійшлося без "хлопків" й у тимчасово окупованій Макіївці. У мережі поділилися кадрами, як над містом у небо здіймається стовп чорного диму. Люди жартують, що, біля складу росіян знову "хтось покурив".

До теми – окупанти рядять кримчанам, що складати у "тривожну валізку": дивіться відео