В окупованому Донецьку досі блокують місію ОБСЄ

В окупованому Донецьку продовжують блокувати спостерігачів місії ОБСЄ. Зокрема під готелем, де зупинились спостерігачі, є зібрання.

В ОБСЄ розповіли, що деякі бойовики, ймовірно, були озброєні. Про це мовиться у щоденному звіті №245/2021 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 19 жовтня 2021 року.

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ОБСЄ в окупованому Донецьку досі блокують

Масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени Місії в окупованому Донецьку, тривало. 18 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього,

– мовиться у звіті.

Ба більше, спостерігачі розповіли, що:

навколо готелю тривало масове зібрання за участі від 20 до 60 осіб (різних статі та віку);

протестувальники вмикали на гучномовці дуже гучну музику. За даними спостерігачів, рівень гучності сягав 110 децибелів;

деякі протестувальники спілкувалися за допомогою портативних радіостанцій, а також встановили дерев'яні палети на під'їзді до готелю, що могло перешкоджати доступу транспорту до входу в готель;

декілька протестувальників, що прибували вранці 18 жовтня, вивчали, обмінювалися та підписували папери, які, вочевидь, містили списки імен;

біля готелю були представники ЗМІ, які знімали на камеру заяви та промови, котрі робили учасники.

У декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі фіксували різний транспорт, що блокували проїзд зі шлагбаумом до парковки позаду готелю, а також присутність навколо готелю членів збройних формувань (деякі з них були, вочевидь, озброєними),

– мовиться у повідомленні ОБСЄ.

Вранці 18 жовтня 3 члени Місії вийшли з готелю, щоб перевірити автомобілі. Саме тоді:

10 учасників зібрання (чоловіки у цивільному) пропустили членів Місії до авто лише після орієнтовно 2–3 хвилин;

один із них розповів, що він та інші учасники будуть спостерігати за виконанням членами Місії техобслуговування автомобілів;

учасники зібрання використовували смартфони для зйомки того, як члени Місії виконували роботи з обслуговування авто;

після цього спостерігачі повернулися в готель.

Ба більше, у ОБСЄ "на додачу до неможливості здійснення патрулювання, закінчилися запаси тестів".

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