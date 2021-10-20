В окупованому Донецьку досі блокують місію ОБСЄ
Джерело:Звіт Місії ОБСЄ
В окупованому Донецьку продовжують блокувати спостерігачів місії ОБСЄ. Зокрема під готелем, де зупинились спостерігачі, є зібрання.
В ОБСЄ розповіли, що деякі бойовики, ймовірно, були озброєні. Про це мовиться у щоденному звіті №245/2021 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 19 жовтня 2021 року.
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ОБСЄ в окупованому Донецьку досі блокують
Масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени Місії в окупованому Донецьку, тривало. 18 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього,
– мовиться у звіті.
Ба більше, спостерігачі розповіли, що:
- навколо готелю тривало масове зібрання за участі від 20 до 60 осіб (різних статі та віку);
- протестувальники вмикали на гучномовці дуже гучну музику. За даними спостерігачів, рівень гучності сягав 110 децибелів;
- деякі протестувальники спілкувалися за допомогою портативних радіостанцій, а також встановили дерев'яні палети на під'їзді до готелю, що могло перешкоджати доступу транспорту до входу в готель;
- декілька протестувальників, що прибували вранці 18 жовтня, вивчали, обмінювалися та підписували папери, які, вочевидь, містили списки імен;
- біля готелю були представники ЗМІ, які знімали на камеру заяви та промови, котрі робили учасники.
У декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі фіксували різний транспорт, що блокували проїзд зі шлагбаумом до парковки позаду готелю, а також присутність навколо готелю членів збройних формувань (деякі з них були, вочевидь, озброєними),
– мовиться у повідомленні ОБСЄ.
Вранці 18 жовтня 3 члени Місії вийшли з готелю, щоб перевірити автомобілі. Саме тоді:
- 10 учасників зібрання (чоловіки у цивільному) пропустили членів Місії до авто лише після орієнтовно 2–3 хвилин;
- один із них розповів, що він та інші учасники будуть спостерігати за виконанням членами Місії техобслуговування автомобілів;
- учасники зібрання використовували смартфони для зйомки того, як члени Місії виконували роботи з обслуговування авто;
- після цього спостерігачі повернулися в готель.
Ба більше, у ОБСЄ "на додачу до неможливості здійснення патрулювання, закінчилися запаси тестів".
Блокування ОБСЄ бойовиками: що відомо
- 13 жовтня на Донбасі Україна затримала російського бойовика Андрія Косяка, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Його також звинувачують у вбивстві.
- У цей же день бойовики пригрозили, що відмовляться від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- Через це 15 – 16 жовтня бойовики вийшли на протест проти місії ОБСЄ в Донецьку. Зокрема вони заблокували спостерігачів у готелі. Представники місії не могли вийти з будівлі.
- Вже 17 жовтня бойовики ще й в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ. 19 жовтня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ змогла відновити свою діяльність в окупованій Горлівці. Там бойовики зняли блокаду.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що очікувати на покарання Росії за блокування міжнародних спостерігачів на Донбасі не варто. Адже ОБСЄ – це консенсусна організація й ухвалити жодне серйозне рішення без згоди агресора у ній неможливо.