В окупованому Донецьку почали мінувати мости, – Гармаш розповів, навіщо це бойовикам

Сергій Гармаш розповів, що бойовики в окупованому Донецьку почали мінувати мости, щоб начебто вберегтися від "наступу України". Це провокація або спроба окупантів залякати місцевих жителів.

Член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що окупанти у поспіху змінюють свій сценарій.

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За словами посадовця, значну роль у цьому зіграла реакція США, НАТО та послів G7. Президент Росії Володимир Путін вже не наважиться ввести "миротворців" для нібито "захисту російських громадян".

Гармаш вважає, що Росія залишає для себе все менше можливості втрутитися, якщо Україна першою не почне військові дії.

Я знаю від своїх знайомих в Донецьку, що там мінують мости для того, щоб убезпечити себе від "наступу України". Не знаю, це провокація чи самозалякування, залякують місцевих для мобілізації,

– заявив Гармаш.

Член української делегації у ТКГ також зауважив, що з кожним днем цієї "гри м'язами" стає все зрозуміліше: навряд чи Путін наважиться на серйозну гру. Росія вже зрозуміла, що в Україні не вдасться повторити грузинський сценарій 2008 року.

Гармаш нагадав, що світ вже показав свою позицію.

Позиція світу щодо подій на Донбасі

США та Велика Британія закликали Росію негайно послабити напругу і жити згідно з міжнародними зобов'язаннями. Країни наголосили, що "твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України".

МЗС Польщі заявило про активну роботу над посиленням санкцій через агресію Росії проти України. Польща занепокоєна через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

Підтримку Україні висловив також президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що турецька сторона готова "надавати будь-яку підтримку в цьому питанні".

Концентрація військ Росії біля України / Інфографіка 24 каналу