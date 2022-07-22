В окупованому Херсоні чутно потужні вибухи: ймовірно, знову Чорнобаївка

У тимчасово окупованому Херсоні знову чутно вибухи. Не виключено, що наші військові вкотре вирішили демілітаризувати окупантів у Чорнобаївці.

Вибухи у Херсоні можуть означати чергову серію Чорнобаївки. Інформація про це надійшла об 13:45. У місцевих пабліках так і наголошують, що вибух пролунав саме в районі Чорнобаївки. Але оскільки вона розташована неподалік обласного центру, то відлуння доходило й туди.

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Депутат облради Сергій Хлань підтвердив інформацію. Він зауважив, це означає, що скоро окупанти знову не дорахують багато своїх запасів.

Вибух був надзвичайно потужним

Місцеві повідомляють, що вибух пролунав у кар'єрах. Після цього спочатку спостерігався помаранчевий дим. Сам вибух був надзвичайно потужним. Також у пабліках розповідають, що у кар'єрах неспокійно з самого ранку. Там чули стрільбу.

На Херсонщині пролунав потужний вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів

Зауважимо, що напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що Чорнобаївку вкотре демілітаризували. Вона була у списку ворожих об'єктів, які нашим військовим вдалось знищити упродовж 21 липня. Оголошуємо весь:

Скадовськ на Херсонщині – велика база росіян;

Бериславський район на Херсонщині – боєкомплект;

Чорнобаївка на Херсонщині – боєкомплект;

Донецьк – боєкомплект;

Ясинувата на Донеччині – боєкомплект.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ вдалось знищити ворожий артдивізіон гаубиць "Мста-Б", а також безліч окупантів. Такими є результати успішної співпраці артилерії десантно-штурмових військ і сухопутних військ ЗСУ. Завдяки цьому вдалось ліквідувати вісім 152-міліметрових гаубиць, особовий склад ворога, а також іншу техніку та боєкомплект.

І оскільки ми згадали слово втрати, то варто і їх пригадати. Особливо, якщо враховувати той факт, що сьогодні нам вдалось перетнути чергову позначку. Мовиться про 39 тисяч знищених ворогів.

Окупанти сотнями гинуть щодня

Лише упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 російських загарбників. Водночас слід розуміти, що ці цифри приблизні. А все тому, що у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо точно підрахувати втрати ворога.

А ще у "другої армії світу" суттєво скоротилась кількість техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 1704 танків, 3920 бойових броньованих машин, 863 артилерійські системи, 251 РСЗВ, 113 одиниць ППО.

Також в окупантів на 221 літак, 188 гелікоптерів, 713 БпЛА, 167 крилатих ракет, 15 суден, 2803 автомобілі й автоцистерни та 72 одиниці спеціальної техніки менше.

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