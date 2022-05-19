В окупованому Криму "самоліквідувалася" російська військова техніка

Учора, 18 травня, неподалік села Ішунь у Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військової техніки російських окупантів.

Фото із пошкодженою технікою поширюють у місцевих телеграм-каналах. Внаслідок ДТП двоє російських загарбників отримали травми. Наразі вони перебувають у важкому стані.

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Що відомо про аварію

Як повідомляють росЗМІ, напередодні 10 ворожих танків спробували виїхати із Криму. Проте через слизьку після дощу трасу їм не вдалося добратися до точки призначення. На повороті біля моста гусениці втратили зчеплення з землею, а танки почали буксувати та перевернулися.

У Криму самоліквідувалася техніка окупантів / Фото телеграм Крымський ветер

Як видно із фото, на місце події приїхали три автомобілі швидкої допомоги, патрулі поліції, а також пожежники. Також поруч стоїть вантажний "Камаз", маркований літерою "Z".

Росія з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну перекидає Керченським мостом свою військову техніку, озброєння та особовий склад.

У Криму самоліквідувалася техніка окупантів / Фото телеграм Крымський ветер

У Криму самоліквідувалася техніка окупантів / Фото телеграм Крымський ветер

У Криму самоліквідувалася техніка окупантів / Фото телеграм Крымський ветер

У Криму самоліквідувалася техніка окупантів / Фото телеграм Крымський ветер

Унаслідок ДТП пошкоджено міст / Фото телеграм Крымський ветер

Як раніше повідомив Генштаб ЗСУ, для відновлення боєздатності підрозділи ворожої армії відправляють в Крим. На території тимчасово окупованого півострова росіяни відновлюють свої втрати.

У севастопольському військовому шпиталі переповнені відділення хірургії та травматології. Через таке навантаження в палатах встановлюється по 40 ліжок.

Там же помітили російське судно "Всеволод Бобров", по якому вдарили Збройні Сили України. Судно 14 травня зайшло в акваторію Севастопольської бухти.

Також, за даними розвідки, у тимчасово окупованому півострові відбуваються навчання ворожих військ.