В окупованому Криму спалили автомобіль вартістю понад 400 тисяч доларів: фото елітного брухту

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя невідомий підпалив елітний автомобіль Rolls-Royсе Cullinan. Машина за лічені хвилини перетворилась на брухт, згорівши вщент.

У Криму спалили Rolls-Royсе

Відомо, що інцидент стався у ніч проти 14 серпня на паркінгу в апартаментах біля селища Ласпі. У мережі також оприлюднили того, що залишилося від транспортного засобу.

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Як з'ясували пізніше, невідомий молодий чоловік підійшов до елітного автомобіля Rolls-Royсе Cullinan, поставив на нього каністру і підпалив – машина згоріла вщент.

Палію загрожує до 5 років ув'язнення за умисне знищення майна.

Варто зазначити, що вартість згорілого Rolls-Royсе оцінюється у понад 421 тисячу доларів.

В окупованому Севастополі спалили Rolls-Royсе Cullinan / Фото телеграм-каналу "Mash на волне"

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