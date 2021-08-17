В окупованому Криму спалили автомобіль вартістю понад 400 тисяч доларів: фото елітного брухту
Джерело:телегра-канал "Mash на волне"
Поблизу тимчасово окупованого Севастополя невідомий підпалив елітний автомобіль Rolls-Royсе Cullinan. Машина за лічені хвилини перетворилась на брухт, згорівши вщент.
У Криму спалили Rolls-Royсе
Відомо, що інцидент стався у ніч проти 14 серпня на паркінгу в апартаментах біля селища Ласпі. У мережі також оприлюднили того, що залишилося від транспортного засобу.
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Як з'ясували пізніше, невідомий молодий чоловік підійшов до елітного автомобіля Rolls-Royсе Cullinan, поставив на нього каністру і підпалив – машина згоріла вщент.
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Варто зазначити, що вартість згорілого Rolls-Royсе оцінюється у понад 421 тисячу доларів.
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