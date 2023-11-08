В Луганську підірвали відомого колаборанта Філіпоненка, який був "главою народної поліції"

В тимчасово окупованому Луганську пішов "на концерт Кобзона" колишній "керівник народної міліції" Міхаїл Філіпоненко. Російські окупанти заявили про його "трагічну загибель".

Глава Луганської ОВА заявив, що в машині колаборанта спрацювала вибухівка. Окрім того, про це російським пропагандистам розповів його син Іван, пише 24 Канал.

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Що відомо про загибель колаборанта

Депутат так званої "народної ради" псевдореспубліки у Луганській області Юрєй Юров заявив про загибель Михаїла Філіпоненка. Колаборант був колишнім "начальником" так званого "управління народної міліції" квазіреспубліки на Луганщині.

Згодом син колаборанта Іван Філіпоненко сказав, що в машині загиблого нібито спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху Михаїл Філіпоненко зазнав травм несумісних з життям.



Загарбники написали про ліквідацію Філіпоненка / Скриншот з ворожого телеграм-каналу

Філіпоненка могли підірвати свої

Український журналіст Денис Казанський написав, що російський окупант Єгор Гузенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що колаборанта Філіпоненка могли підірвати свої.

Характерно, що цих зрадників взагалі нікому не шкода. Навіть тим, кому вони пішли служити,

– відзначив Казанський.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що Філіпоненко став третім за рік ліквідованим колаборантом. Посадовець уточнив, що автомобіль зрадника вибухнув вранці 8 листопада в тимчасово окупованому Луганську.

Посадовець зазначив, що у тимчасово окупованій Луганській області триває чергова хвиля зачистки тих, хто перебував біля джерел створення так званої "республіки" в Луганській області. Перша почалася із "загадкових" смертей 8 – 9 років тому. Тоді колаборанти ділили сфери впливу.

Тепер ряди будівників "республіки" чистять росіяни. Був Корнет – зник Корнет. Кажуть, що живий, щоправда. Не сподобався "прокурор" Горенко – щось вибухнуло в кабінеті. Якісь неприємності сталися в будинку колишнього митника псевдореспубліки Афанас'євського,

– зазначив Артем Лисогор.

Глава ОВА зауважив, що колаборанти будували фундамент "народної республіки", тож під фундаментом і залишаться.

У Луганську підірвали Корнета: коротко