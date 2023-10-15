В окупованому Луганську пролунав вибух: у небо здійнявся стовп чорного диму

В тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух. Після цього у небо почав пійматися чорний дим. Окупаційна влада наразі не коментувала, що сталося у місті.

Про вибух в Луганську повідомляють місцеві телеграм-канали. Також у мережі показали кадри з тимчасово окупованого міста, передає 24 Канал.

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Вибух пролунав близько об 11:30 у Кам'янобрідському районі, що на півночі Луганська. Про це пишуть деякі місцеві телеграм-канали. Втім, що стало причиною вибуху – наразі невідомо.



Дим після вибуху у Луганську / Фото із соцмереж

Цікаво, що прокремлівські пропагандистські телеграм-канали почали блюрити світлини, які з'явилися у мережі. До того ж, деякі користувачі мережі стверджують, що російські військові приблизно у районі, де пролунав вибух, облаштували полігон.

У якому районі Луганська пролунав вибух: дивіться на карті

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