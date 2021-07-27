На борту 165 людей: в окупованому Сімферополі екстрено сів літак
27 липня 2021 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:"РИА новости"
Літаку Boeing довелось екстрено сідати окупованому Сімферополі. Все через неполадки в двигуні. На борту перебували 165 людей.
Рейс приземлився благополучно. У телеграм-каналах пишуть, що пасажирський літак летів з Москви.
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Неполадки двигуна
Зазначають, що в літаку були неполадки – вібрація двигуна. Про те, чи є постраждалі, наразі не повідомляють.
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