В окупованому Скадовську місцеві повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи. Місцеві опублікували відео, на яких видно масштабну пожежу.

Повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах приблизно після 10 години вечора. Наразі невідомо, що саме там трапилося. Слід зауважити, що в Скадовську не вперше лунають вибухи.

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Влупили наші, – радісний свідок вибухів

Автор одного із записів сказав, що "влупили наші". Попри вибухи й пожежу поряд із містом у голосі українця чується радість, коли він припускає, що побачив наслідки роботи ЗСУ. Жінка, яка була поряд припустила, що вдарили по "воєнці". Поки невідомо, що вона мала на увазі. Проте найімовірніше, завдано удар по військових складах росіян.

Місцеві показали наслідки вибуху в Скадовську: дивіться відео

Скадовськ після вибухів 31 липня: дивіться відео

Інший вибух на окупованих територіях

У цей день пролунав вибух в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що там сталася "неприємність" у штабі чорноморського флоту росії. Момент вибуху потрапив на відео, яке швидко поширили в соціальних мережах.

Відомо, що штаб росіян атакували з безпілотника. Окупанти кажуть, що постраждало 6 людей, серед яких співробітники штабу флоту.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що інформація про начебто українську атаку по штабу чорноморського флоту – не відповідає дійсності. Це лише чергова провокація з боку росіян.

Також продовжує вибухати аеродром Мелітополя

На Мелітопольському аеродромі від початку окупації міста кілька разів лунали вибухи. Згодом там вже були пошкодження злітних смуг, які значно ускладнюють користування летовищем. Відновити ж аеродром не вдається. Міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Проте нашій розвідці відомо, що окупанти там влаштували свій штаб, тому по ньому інколи щось "прилітає". Зокрема, там стався вибух і 31 липня.

А на початку липня ЗСУ взагалі завдали по місцевих позиціях росіян 30 ударів. Чотири з них були по військових базах. Пошкодили там і залізничне полотно, яке було вкрай важливим для логістики росіян.

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