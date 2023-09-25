В окупованому Сорокиному серія потужних прильотів: під ударом склади боєприпасів

У Луганській області в окупованому Сорокиному 25 вересня прогриміли вибухи. Прильоти, ймовірно, сталися на складах боєприпасів російських окупантів.

Вибухи сталися на заводі "Юність", який росіяни використовують як склад для боєприпасів. Про вибухи в Сорокиному пишуть в мережі, публікуючи фото та відео наслідків прильоту, інформує 24 Канал.

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У Сорокиному детонує склад БК російської армії

Як зазначає український журналіст Денис Казанський, Сорокине – це глибокий тил російської армії. Від вибухів усе місто трясло. Також там відбувається детонація БК окупантів, через що оголошено евакуацію шкіл.

Влучання у склад БК росіян у Сорокиному: дивіться відео

Місцеві ресурси повідомляють, що в Сорокиному було щонайменше два прильоти.

Сірий дим в Сорокиному після вибухів: дивіться відео

Очевидці фіксують на відео, що після прильотів в Сорокиному відбувається детонація.

Детонація в Сорокиному: дивіться відео

Зауважимо, що Сорокине розташоване на сході Луганської області біля кордону з Росією. Від цього окупованого росіянами міста до підконтрольної Україні території понад 130 кілометрів.

Палаючий склад російського БК видно з різних куточків Сорокиного: дивіться відео

ГУР провело операцію за допомогою дронів-камікадзе на Луганщині

30 серпня розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення "Омега" на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

ЗРК "Бук".

Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

Зазначимо, що влітку російські військові активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку, проте в останні дні не проводять там штурмові дії.

Водночас Росія перекинула на фронт у Луганську область новосформовану 25 армію.

Британська розвідка заявила про ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незалучених резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.