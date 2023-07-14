"Підтримую вступ України в НАТО, тобто": з Шольцом трапився епічний курйоз

З Олафом Шольцом під час літньої пресконференції у Берліні стався курйозний випадок. Канцлер Німеччини переплутав Україну та Швецію.

Під час пресконференції Шольц коментував розширення Альянсу. При цьому він переплутав країни.

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Я підтримую вступ України до НАТО… тобто вступ Швеції до НАТО,

– заявив Шольц.

Що Шольц каже про вступ України у НАТО

Станом на липень 2023 року Швеція максимально наблизилася до НАТО . Туреччина погодилася схвалити вступ країни до Альянсу "якнайшвидше".

Олаф Шольц, коментуючи майбутнє України у НАТО, наголосив, що незмінною умовою для вступу нашої країни в Альянс є завершення війни з Росією. Канцлер Німеччини зауважив: його думку поділяють ще декілька держав, які входять до НАТО.

Також Шольц додав: Німеччина належить до ключових країн, які станом на 2023 рік мають опрацювати всі гарантії безпеки для нашої держави.

"Попри ці застереження, говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок. Це обов'язкова умова", – наголосив канцлер.