У Києві попрощалися із загиблим ексдепутатом Барною: щемливий фоторепортаж
21 квітня у Києві відбулося прощання з колишнім депутатом Олегом Барною. Він загинув на фронті під Вугледаром 17 квітня.
Прощання із захисником відбулося у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця події.
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Як відбулося прощання з Барною
Біля Михайлівського собору у Києві зібралося чимало людей. Попрощатися з Барною також прийшов експрезидент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною.
Прощання з Барною / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук
Загиблого Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.
До речі, також у Михайлівському соборі сьогодні прощалися з командиром єгерського взводу 31-річним жителем Тернополя Валерієм Дороховим.
Прощання з Барною та Дороховим відбулося на Майдані та у Михайлівському соборі / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук
Загибель Барни: що відомо
- У лютому Олег Барна повернувся до лав ЗСУ та служив у піхоті. Він увійшов до штурмової роти, але загинув у бою з російськими окупантами під Вугледаром.
- Військовий Євген Назаренко повідомляв, що Барна загинув як герой. Ексдепутат одним з перших пішов штурмувати ворожі позиції.
- Як стало відомо, Барна загинув, отримавши кульове в шию.
Біографія Барни: коротко
- Барна займався правозахисною діяльністю з 1996 року.
- У жовтні 1990 року брав участь у "Революції на граніті".
- Барна отримав поранення в голову та вибите праве плече під час протистоянь 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.
- У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО.
- У лютому 2022 року Барна повернувся до лав ЗСУ та служив у піхоті. Увійшов до штурмової роти.