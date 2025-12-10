Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

Що відомо про Героя – Олега Древецького?

Олег Геннадійович Древецький народився у місті Житомирі у 1987 році. Навчався у ЗОШ №15 (нині – ліцей №15), а згодом здобув робітничу професію зварювальника в ПТУ №6.

Після закінчення навчання Олег працював разом зі старшим братом, який став для нього справжнім наставником і опорою, адже хлопці рано втратили батька.

"Разом вони трудилися на будівельних майданчиках як місті Житомир, так і за межами України. Уся родина була працьовитою і згуртованою – будівельна справа стала їхньою спільною", – йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що Олег Древецький щиро любив природу: риболовлю, тихе полювання, відпочинок на свіжому повітрі. Чоловік створив сім'ю, ставши добрим, турботливим, люблячим батьком для двох прекрасних донечок.

Мав багато друзів, був легким на підйом, відкритим, щирим, завжди готовим допомогти іншим. Разом із братом дбав про маму, для якої був ніжним і уважним сином. Мріяв про щасливе майбутнє своїх дітей та всієї родини,

– розповіли у Житомирській міській раді про захисника.

У серпні 2025 року Олег став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Однак 23 листопада цього ж року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сергіївка на Донеччині, він героїчно загинув, залишивши по собі світлу пам’ять, глибокий біль утрати та приклад справжньої мужності.

У вічній скорботі лишилися рідні, близькі та бойові побратими Героя.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині, знайомим та друзям Олега Древецького через його раптову загибель на фронті. Вічна пам'ять захиснику!

