Служив разом із батьком: на війні загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв
На жаль, Україна втрачає своїх найкращих доньок і синів у жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Так, прийшла сумна звістка про загибель Олега Федосєєва.
Хлопець служив в одному підрозділі зі своїм батьком. Про смерть Героя сповістив журналіст Роман Бебех.
Дивіться також У Львові прощатимуться з Героєм України Ігорем Юхновським: де поховають академіка
Що відомо про загибель Олега Федосєєва
На війни загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв. Він разом із своїм батьком служив у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії.
Усі троє синів 61-річного Феодосія Федосєєва пішли на фронт. Двоє старших його синів приєдналися до ЗСУ раніше, а Олег трохи згодом і тихцем. Все для того, щоб родина не дізналася, адже батько не хотів, щоб його молодший син воював. Про своє рішення він сповістив, лише коли приїхав у відпустку.
Син зараз зі мною! Щоб не сталось! Йому ще жити! Треба буде підставити грудь? Я підставлю! Але йому загинути не дам. Він молодий, йому жити треба,
– заявляв батько Героя в одному зі своїх інтерв'ю.
На жаль, 27 березня прийшла звістка, що син якого так оберігав батько, загинув у бою із окупантами.
"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається Незалежність", – зазначив Роман Бебех.Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низький уклін за його мужній подвиг. Вічна пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
- 22 березня 2024 року на війні з Росією загинув Микола Оранський – колишній інженер телевізійної студії на hromadske. Микола Оранський був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запорізькому напрямку.
- Також відомо, що на фронті загинув учасник спільноти української електронної музики Міша Бікетов. Йому виповнилося 24 роки за два дні до його смерті. Він працював у складі одного з FPV-розрахунків.
- Одного зі своїх кращих воїнів втратила 3 ОШБр. У боротьбі проти окупантів загинув Артем "Ронін" Жигадло. Він брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.