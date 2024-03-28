Служив разом із батьком: на війні загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв

На жаль, Україна втрачає своїх найкращих доньок і синів у жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Так, прийшла сумна звістка про загибель Олега Федосєєва.

Хлопець служив в одному підрозділі зі своїм батьком. Про смерть Героя сповістив журналіст Роман Бебех.

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Що відомо про загибель Олега Федосєєва

На війни загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв. Він разом із своїм батьком служив у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії.

Усі троє синів 61-річного Феодосія Федосєєва пішли на фронт. Двоє старших його синів приєдналися до ЗСУ раніше, а Олег трохи згодом і тихцем. Все для того, щоб родина не дізналася, адже батько не хотів, щоб його молодший син воював. Про своє рішення він сповістив, лише коли приїхав у відпустку.

Син зараз зі мною! Щоб не сталось! Йому ще жити! Треба буде підставити грудь? Я підставлю! Але йому загинути не дам. Він молодий, йому жити треба,

– заявляв батько Героя в одному зі своїх інтерв'ю.

На жаль, 27 березня прийшла звістка, що син якого так оберігав батько, загинув у бою із окупантами.

"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається Незалежність", – зазначив Роман Бебех.

Вони віддали життя за Україну

22 березня 2024 року на війні з Росією загинув Микола Оранський – колишній інженер телевізійної студії на hromadske. Микола Оранський був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запорізькому напрямку.

Також відомо, що на фронті загинув учасник спільноти української електронної музики Міша Бікетов. Йому виповнилося 24 роки за два дні до його смерті. Він працював у складі одного з FPV-розрахунків.

Одного зі своїх кращих воїнів втратила 3 ОШБр. У боротьбі проти окупантів загинув Артем "Ронін" Жигадло. Він брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.

висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низький уклін за його мужній подвиг. Вічна пам'ять!