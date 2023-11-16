Наказав підірвати Каховську ГЕС: сім'я російського генерала планує відпочинок у Дубаї – документ

Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Алєга Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Тепер його сім'я, наче нічого й не було, планує розкішний відпочинок в одній із країн Перської затоки.

Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Алєга Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Тепер його сім'я, наче нічого й не сталося, планує розкішний відпочинок в одній з країн Перської затоки. Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел. У нашому розпорядженні опинилися копії авіаквитків Анжели та Євгенії Макаревич – дружини й доньки російського вбивці.

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Алєг Макаревич і Каховська ГЕС

Алєг Макаревич – кадровий російський військовий, генерал-полковник. Чоловіку наприкінці грудня виповниться вже 61 рік. При цьому в радянській, а згодом і російській армії він з 1979 року. Загалом у його військовій кар'єрі:

у період 1979 – 1984 років – навчання в Московському загальновійськовому командному училищі,

з 1984 року – служба в групі радянських військ в окупованій частині Німеччини (НДР),

з 1998 року – начальник штабу, заступник командира мотострілецької дивізії,

з 2002 року – командир 42 мотострілецької дивізії,

з 2006 року – начальник штабу, заступник командира 22 армії Росії,

з 2008 року – командувач 2 армії Росії,

з 2012 року – командувач 36 армії Росії,

з 2013 року – заступник командира військ західного військового округу,

з 2017 року – командувач берегових військ військово-морського флоту,

протягом 2023 року – командувач окупаційного угруповання "Днєпр" на Херсонщині та Запоріжжі.

За час своєї служби Макаревич встиг повоювати в Чечні та Сирії, а тепер бере участь у російській війні проти України. Він найбільш відомий саме як командувач окупаційного угруповання "Днєпр".

На цій посаді він віддавав наказ про підрив греблі Каховської ГЕС, який російські війська здійснили в ніч проти 6 червня 2023 року. Наслідки всі ми пам'ятаємо – через теракт десятки населених пунктів на Херсонщині опинилися під водою, а кількість загиблих і постраждалих лише офіційно становить понад 2 сотні.

Наприкінці жовтня 2023 року Алєга Макаревича зняли з посади командувача угруповання "Днєпр". На його місце призначили Міхаіла Теплінського, який до того був заступником командувача всіх окупаційних військ в Україні.

Російські ЗМІ серед причин звільнення Макаревича називали його "безініціативність". Мовляв, його доповіді Кремлю абсолютно розходилися з реальною ситуацією на полі бою.

Імовірно, російському командуванню не сподобалося, що Збройні Сили України змогли створити плацдарм на лівому березі Херсонщини. Хоча, за деякою інформацією, російська розвідка знала про місце й час десантування українських військ ще до того, як воно розпочалося. Такий промах Макаревичу не пробачили, навіть зважаючи на всі попередні "заслуги".

Офіс Генерального прокурора відкрив проти Макаревича кримінальну справу через порушення законів і звичаїв війни. Росіянина звинувачують у причетності до обстрілів Херсона 3 травня 2023 року, внаслідок чого загинули 24 людини.

Путін і Макаревич на окупованих українських територіях / Скриншот з відео Кремля

Відпочинок сім'ї Макаревича

У розпорядженні 24 Каналу опинилися документи, які підтверджують наміри сім'ї Макаревича вирушити в поїздку в Об'єднані Арабські Емірати. Мовиться про дружину й доньку росіянина:

Макаревич Анжела Петровна – 53 роки, дружина Макаревича,

– 53 роки, дружина Макаревича, Макаревич Євгенія Алєговна – 24 роки, дочка Макаревича.

Жінки забронювали квитки на рейс з Москви до Дубая. У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів – з 19 до 27 листопада. Вже на 27 листопада в них замовлені зворотні квитки до московського аеропорту "Шереметьєво".

Сім'я Макаревича планує політ в ОАЕ: дивіться фото

Примітно, що дочка й дружина російського генерал-полковника купили квитки в клас "Економ оптимум". Втім, вартість одного квитка навіть у такому класі становить понад 48 тисяч рублів. Це близько 500 доларів.

Також у нашому розпорядженні є ваучер, який підтверджує бронювання в готелі Fairmont Ajman. Згідно з даними на Booking, вартість такого номера на визначені російською сім'єю дати коливається в межах від 66 до 85 тисяч гривень. Це ще близько 1 тисячі 800 – 2 тисячі 300 доларів.

Якщо вам цікаво, росіянкам за ці гроші обіцяють красивий краєвид на море, "дуже гарний сніданок", басейн, мінібар і низку інших послуг.



Ваучер на бронювання в готелі Fairmont Ajman / Фото 24 Каналу

Також росіянки придбали ваучер на трансфер з аеропорту Дубаю просто в готель і подбали про страховий поліс для подорожі. Ці документи також опинилися в нашому розпорядженні.

Трансферний ваучер і страховий поліс сім'ї Макаревича: дивіться фото

Замість підсумків

Ця історія є черговим прикладом того, як світ продовжує закривати очі на численні злочини російської армії проти українців. Алєг Макаревич причетний до вбивств сотень українців, а його сім'я в цей самий час спокійно собі планує відпустку за кордоном.

Чомусь відпустку вони запланували не в такій улюбленій Росії, а в зовсім недешевих Об'єднаних Арабських Еміратах. Лише за переліт і готель росіянки заплатили щонайменше 3 тисячі доларів – це майже 300 тисяч російських рублів.

Пояснювати, за які заслуги їхній чоловік і батько заробив ці гроші – точно не потрібно. Лише повна ізоляція Росії у світі та відмова від її кривавих грошей може посприяти швидшому завершенню війни проти України.

Крім того, ця поїздка є свідченням ще одного цікавого факту. Схоже на те, що після відставки з посади командувача угруповання "Днєпр" Алєг Макаревич досі не повертався до Москви. Якби це було так, навряд донька й дружина вирушили б у схожу поїздку без нього.

Імовірно, Алєг Макаревич або ж отримав від Путіна нову посаду, або банально пішов на пониження. У будь-якому разі він досі продовжує вбивати українців, поки його донька й дружина зібралися в подорож за кордон.