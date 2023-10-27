Окупанти бідкаються, що на Царьова напали у Криму: що відомо про зрадника України
Російські загарбники стверджують, що у Криму в колаборанта та зрадника України Олега Царьова стріляли. Зараз він перебуває у важкому стані в лікарні.
В Україні Царьов був членом фракції Партії регіонів і навіть кандидатом на посаду президента на позачергових виборах у 2014 році. Зараз він перебуває у кримінальному розшуку. Детальніше про зрадника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Окупанти заявили, що у Царьова стріляли: він у "дуже важкому стані"
Чим відомий зрадник Царьов
У квітні 2014 року Царьов, спілкуючись з сепаратистами у Донецькій ОДА, заявив, що готовий стати лідером так званого "Південно-Східного руху".
У травні того ж року Генеральна прокуратура України подала до Верховної Ради подання на позбавлення Царьова мандату народного депутата України.
У червні 2014 року він був обраний "спікером парламенту" так званої "Новоросії". Також Царьов відноситься до "комітету порятунку України", який створили у Москві у 2015 році колишні високопосадовці України часів президентства Януковича.
3 червня 2014 року Верховна Рада вирішила притягнути до кримінальної відповідальності, затримати та арештувати Царьова. Однак згодом його випустили на волю.
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Царьов підозрюється у співпраці з Росією. Він брав участь у пропагандистських зйомках на окупованих територіях Київської області.
Під Києвом з окупантами засвітився Царьов / Скриншот з відео
Також відомо, що зрадник пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто російським терористам.
У вересні 2022 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді та у незаконному перетинанні державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам України.
4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України почала процедуру заочного засудження Царьова. У березні 2023-го Київський апеляційний суд залишив без змін попередній вирок суду зраднику – його засудили на 12 років ув'язнення. У травні 2023 року СБУ оголосила Царьову підозру.
Гучні скандали з Царьовим
- У 2013 році Царьов заявив, що День Конституції – це не свято, а "день ганьби українського народу".
- Того ж року зрадник пропонував зробити суржик державною мовою в Україні.
- У квітні російське видання оприлюднило інтерв'ю з Царьовим, в якому він заявив, що "ніяких російських окупантів в Україні немає".