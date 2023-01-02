Газманов у Дубаї "відморозився", коли його запитали про війну в Україні

2 січня 2023, 13:29
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Прихильник війни в Україні Олєг Газманов виступив на новорічному корпоративі в Дубаї. Після цього його ледь не побили слухачі.

У російських телеграм-каналах поширили відео інциденту. Після виступу до російського співака підійшли двоє чоловіків і запитали, яка позиція Газманова щодо війни в Україні.

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Що відповів Газманов

Одразу після виступу прокремлівського співака на сцену вибігли двоє чоловіків і просили висловитись щодо війни в Україні. 

Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну? 
– запитали чоловіки.

Варто зазначити, що один з чоловіків – Микола Наумов – російський кіноактор і актор КВК, відомий своєю роллю Коляна Наумова в серіалі "Реальні пацани".

У відповідь на запитання слухачів Газманов нічого не відповів і "проморозився", зійшовши зі сцени.

Газманова ледь не побили на корпоративі в Дубаї: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні дня народження Владіміра Путіна ЄС вирішив запровадити санкції проти його ідеолога Алєксандра Дугіна. Донька останнього загинула під Москвою у серпні. Також під санкції потрапили співаки-пропагандисти Юлія Чічєріна, Ніколай Расторгуєв і Олєг Газманов, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Додамо, що Олєг Газманов неодноразово висловлювався про підтримку Росії у війні. Крім того, співак їздив в тимчасово окупований Донецьк й давав там концерти. Згодом суд в Україні заочно заарештував його за посягання на територіальну цілісність нашої держави.

Втрати росіян станом на 2 січня

Станом на 2 січня ЗСУ вже ліквідували 107 440 російських окупантів. Зокрема, за добу ворог втратив:

  • особового складу – близько 107440 (+720) осіб,
  • танків – 3031 (+0) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6093 (+9) одиниць,
  • артилерійських систем – 2027 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 423 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 213 (+0) одиниць,
  • літаків – 283 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 269 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) одиниць,
  • крилаті ракети – 723 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) одиниць,
  • спеціальна техніка – 181 (+0) одиниць.

Автор: Анна Романюк