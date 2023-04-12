Коли поранили брата, пішов в ЗСУ: під Бахмутом загинув Олександр Бондарук зі Львівщини

У боях за місто Бахмут загинув український воїн зі Львівщини Олександр Бондарук. Чоловік отримав несумісне із життям поранення 5 квітня під час виконання бойового завдання.

Він добровільно пішов на фронт, щоб захищати країну від російських солдатів. У чоловіка лишилися дружина та двоє дітей.

Що відомо про українського захисника

Олександр Бондарук народився у 1987 році в селі Зимні Води Львівської області. До війни він працював машиністом залізниці, доглядав за своєю мамою, проте вже навесні 2022 року вирішив долучитися до лав ЗСУ. На цей вчинок вплинуло поранення його брата навесні 2022 року на одній з ділянок фронту.

Попри непростий стан здоров'я, чоловік все одно повертався у стрій до побратимів, однак одне з бойових завдань стало для героя фатальним. На початку квітня боєць загинув у боях за Бахмут. Зимноводівська сільська рада з сумом повідомила про непоправну втрату для громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Бондарука. Схиляємо голову перед подвигом нашого захисника. Вічна пам'ять Герою!

– повідомили у сільраді.

Олександр Бондарук приєднався до лав ЗСУ добровільно / фото Зимноводівська сільська рада

Тяжкі втрати України

Нещодавно на фронті загинув військовий Максим Труба, який родом зі Львівщини. 28-річний воїн проходив навчання у Британії та захищав Україну під Бахмутом.

В Луганській області загинув Микола Бонтя з Житомирщини, якому було всього 19 років. Через це оголошено траур в Гришковецькій територіальній громаді.

У боях за Україну загинув 34-річний боєць Ярослав Новіков. Він воював поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.