Путін призначив нового посла в США: що передувало дипломатичним змінам

Владімір Путін призначив нового посла Росії в США. Тепер інтереси держави-агресорки представлятиме 64-річний Алєксандр Дарчієв.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ кремлівського диктатора. За сумісництвом Дарчієв працюватиме постійним спостерігачем при Організації американських держав у Вашингтоні.

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Що відомо про нове призначення

У міністерстві зовнішніх справ Росії повідомляли, що США погодили призначення Дарчієва ще минулого тижня. Попередній російський посол працював у Вашингтоні до жовтня 2024 року.

За інформацією ВВС, змінам передувала домовленість про поліпшення дипломатичних відносин, досягнута на перших за 3 роки війни російсько-американських переговорах в Ер-Ріяді.

У період з 2014 по 2021 рік Дарчієв був путінським послом у Канаді, із січня 2021 року обіймав посаду директора департаменту Північної Америки російського МЗС. Окрім того, він близько 10 років працював у представництві Росії у Вашингтоні.

На дипломатичній службі Дарчієв перебуває 1992 року, володіє англійською та французькою мовами, пише ВВС. Раніше 24 Канал повідомляв, що новий посол має нагороди від Путіна.