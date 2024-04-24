У ДТП на Хмельниччині загинув військовий Олександр Дейкало – авто з'їхало у кювет

Військовий Олександр Дейкало 23 квітня загинув у ДТП у Хмельницькій області. Йому було 36 років.

Зазначається, що сам чоловік був родом з Львівщини. Поховають чоловіка в селі Волсвин, що у Червоноградському районі.

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Загибель Героя

Внаслідок ДТП поблизу села Іванківці Хмельницької області 23 квітня загинув військовий Олександр Дейкало. Чоловік був командиром машини інженерно-дорожного взводу військової частини А2300. Герой був 1988 року народження.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам’ять і вічна слава Герою,

– повідомили у Червоноградській міській раді.

Олександр Дейкало загинув в ДТП / Червоноградська міська рада

Редакція 24 Каналурідним та близьким загиблого.

Як повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини, аварія на трасі Кам’янець – Подільський – Сатанів – Білогір’я сталася близько 8:50. 36-річний водій Mitsubishi з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Заупокійне Богослужіння за військовослужбовцем розпочнеться о 20:00 в церкві Воздвиження Чесного Хреста. Чин похорону Олександра Дейкала відбудеться 25 квітня, о 11:00. Поховають Воїна на кладовищі в селі Волсвин.

Втрати України