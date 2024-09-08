Зеленський призначив радниками Камишіна і Литвина

Володимир Зеленський призначив двох радників, – зі стратегічних питань і питань комунікацій. Нові посади отримали Олександр Камишін і Дмитро Литвин.

Відповідні укази оприлюднили на сайті президента 8 вересня. До речі, Зеленський призначив Верещук заступницею Єрмака.

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Камишін і Литвин – нові радники Зеленського

Радником Зеленського з питань комунікацій призначили журналіста та одного з авторів промов президента Дмитра Литвина.

Олександр Камишін став позаштатним радником зі стратегічних питань. Зауважимо, що до цього він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 3 вересня подав у відставку.

Додамо, також 8 вересня президент призначив колишню очільницю Мінреінтеграції Ірину Верещук заступницею голови Офісу Президента. До слова, заступником Андрія Єрмака також став ексголова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

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