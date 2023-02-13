Ексзаступнику глави МОЗ повідомили про підозру

В Україні правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров'я. Ймовірно, мовиться про Олександра Комаріду.

Минулого тижня затриманого уряд звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров’я. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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Як стало відомо, експосадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Попередньо, мовиться про затримання колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, якого уряд звільнив минулого тижня.

Він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень,

– зазначили правоохоронці.

У такий спосіб цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі.

У підсумку експосадовцю повідомили про підозру за статтею про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.



СБУ затримала експосадовця / фото Служба безпеки України

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