"Лукашенко готує ґрунт": чи може Білорусь під тиском Росії долучитись до війни
Алєксандр Лукашенко заявив, що 2024-й рік буде дуже непростим для білорусів. Мовляв, на них "тренуватимуться перед президентськими виборами" у 2025-му році. Та головний сценарій для самопроголошеного президента Білорусі – залишитися при владі до останнього дня.
Про це 24 Каналу заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що Лукашенко фантастично любить у житті лише одне – владу. Він додав, що білоруський диктатор підписав закон, який свідчить про те, що він до чогось готується.
Дивіться також Путін хоче втягнути армію Білорусі у наземну операцію: у ГУР оцінили загрозу з Півночі
"Разом з тим готується і це спровокувало певні дискусії у суспільстві. Він почав це заперечувати: "Попри все, я планую йти далі". Але зараз він заявляє, що "є загроза, нас випробовуватимуть як зі Сходу, так і з Заходу", – сказав Латушко.
Якщо білоруський диктатор говорить про Схід, то тут йдеться про Росію. А от Захід Лукашенко постійно вважає "ворогом, який хоче його скинути з влади".
Чи вступить у війну білоруська армія
Самопроголошений президент Білорусі боїться Росії та Заходу. Він потрапив у пастку, коли треба боятися і білоруського народу. Адже він у конституційній більшості проти Лукашенка.
Чи може Росія змусити його направити війська (в Україну – 24 Канал)? Ні. Це нереальна історія, адже білоруський народ не дозволить. Це одразу тригер, хвилювання, це серйозні проблеми всередині країни,
– переконаний керівник Народного антикризового управління в Білорусі.
Алєксандр Лукашенко щодня затримує людей та проводить репресії, адже розуміє, що суспільство не змінило до нього своє ставлення. До того ж понад 90% білорусів не підтримує те, аби білоруська армія воювала в Україні.
Боязнь білоруського диктатора
У лютому 2024-го року в Білорусі заплановані вибори до парламенту. Однак їх, зауважив Латушко, не можна називати "виборами". Адже в країні тисячі політв'язнів, немає жодної опозиційної партії, жодного незалежного ЗМІ, а усі неурядові організації ліквідовані.
"Виборами" це назвати неможливо. Критика недопустима. Це одразу ж тюрма", – наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.
Що стосується президентських виборів у Білорусі, які заплановані на 2025-й рік, то тут можуть бути сценарії. Лукашенко ніколи за свою історію не йшов на дострокові вибори. Після подій у 2020-му році, коли білоруси вийшли на масові протести, адже не довіряли результатам президентських виборів, він боїться літніх кампаній.
Тому, не можна виключати варіанту, що Лукашенко піде на вибори у зимовий період – наприклад, у лютому 2025-го року. А цьогоріч він теоретично може оголосити початок передвиборчої кампанії.
"Підготовка до виборів почалася. Фактично він починає вже зондувати тут ґрунт. Зондувати та розставляти опорні точки, визначати ці загрози, які існують", – додав Павло Латушко.
Алєксандр Лукашенко готується до виборів
- Самопроголошений президент Білорусі ухвалив закон, згідно з яким його не зможуть притягнути до відповідальності за злочини при владі. Також від покарання позбавляються члени його родини.
- Лукашенко отримує, зокрема, довічну охорону та право використовувати державну нерухомість. Недоторканими залишаються активи та листування.
- Таким новим законом самопроголошений президент країни хотів створити ілюзію, що він залишає пост. За словами головного редактора "Єврорадіо" (Білорусь) Павла Свердлова, перед кожними виборами Лукашенко говорить міжнародним політичним гравцям, що він не братиме участі у виборах. Мовляв, буде можливість для опозиції. А потім усе відбувається навпаки.