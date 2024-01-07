"Лукашенко готує ґрунт": чи може Білорусь під тиском Росії долучитись до війни

Алєксандр Лукашенко заявив, що 2024-й рік буде дуже непростим для білорусів. Мовляв, на них "тренуватимуться перед президентськими виборами" у 2025-му році. Та головний сценарій для самопроголошеного президента Білорусі – залишитися при владі до останнього дня.

Про це 24 Каналу заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що Лукашенко фантастично любить у житті лише одне – владу. Він додав, що білоруський диктатор підписав закон, який свідчить про те, що він до чогось готується.

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"Разом з тим готується і це спровокувало певні дискусії у суспільстві. Він почав це заперечувати: "Попри все, я планую йти далі". Але зараз він заявляє, що "є загроза, нас випробовуватимуть як зі Сходу, так і з Заходу", – сказав Латушко.

Якщо білоруський диктатор говорить про Схід, то тут йдеться про Росію. А от Захід Лукашенко постійно вважає "ворогом, який хоче його скинути з влади".

Чи вступить у війну білоруська армія

Самопроголошений президент Білорусі боїться Росії та Заходу. Він потрапив у пастку, коли треба боятися і білоруського народу. Адже він у конституційній більшості проти Лукашенка.

Чи може Росія змусити його направити війська (в Україну – 24 Канал)? Ні. Це нереальна історія, адже білоруський народ не дозволить. Це одразу тригер, хвилювання, це серйозні проблеми всередині країни,

– переконаний керівник Народного антикризового управління в Білорусі.

Алєксандр Лукашенко щодня затримує людей та проводить репресії, адже розуміє, що суспільство не змінило до нього своє ставлення. До того ж понад 90% білорусів не підтримує те, аби білоруська армія воювала в Україні.

Боязнь білоруського диктатора

У лютому 2024-го року в Білорусі заплановані вибори до парламенту. Однак їх, зауважив Латушко, не можна називати "виборами". Адже в країні тисячі політв'язнів, немає жодної опозиційної партії, жодного незалежного ЗМІ, а усі неурядові організації ліквідовані.

"Виборами" це назвати неможливо. Критика недопустима. Це одразу ж тюрма", – наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

Що стосується президентських виборів у Білорусі, які заплановані на 2025-й рік, то тут можуть бути сценарії. Лукашенко ніколи за свою історію не йшов на дострокові вибори. Після подій у 2020-му році, коли білоруси вийшли на масові протести, адже не довіряли результатам президентських виборів, він боїться літніх кампаній.

Тому, не можна виключати варіанту, що Лукашенко піде на вибори у зимовий період – наприклад, у лютому 2025-го року. А цьогоріч він теоретично може оголосити початок передвиборчої кампанії.

"Підготовка до виборів почалася. Фактично він починає вже зондувати тут ґрунт. Зондувати та розставляти опорні точки, визначати ці загрози, які існують", – додав Павло Латушко.

Алєксандр Лукашенко готується до виборів