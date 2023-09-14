Він боїться: навіщо Лукашенко терміново приїхав до Путіна

14 вересня Алєксандр Лукашенко прибув до Росії. Це другий диктатор, з яким Владімір Путін проведе переговори.

Ймовірно, йтиметься про те, що самопроголошений білоруський президент мало погрожує ядерною зброєю. У чому причина – політолог Борис Тизенгаузен пояснив деталі 24 Каналу.

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Позиції Лукашенка

Алєксандру Лукашенку на рівні з Путіним загрожує ордер МКС за викрадення українських дітей і незаконну їхню депортацію на територію Білорусі. Таким чином білоруський диктатор дуже цього боїться.

Це у Путіна є бункер, йому нікуди по суті не треба їздити. Є країни, які ратифікували Римський статут і деякі сказали, що Путіна не будуть арештовувати. З приводу Лукашенка так скажуть не усі. Це для них мілка сошка і розхідний матеріал,

– відзначив політтехнолог.

Ба більше – отримання ордеру автоматично передбачатиме ще більш жорсткі санкції не лише для Лукашенка, але і його родини. Під загрозою опиняється його син-улюбленець Микола.

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Мета поїздки

Ймовірно, диктатори можуть обговорити ядерний шантаж, який раніше практикував Лукашенко. Натомість зараз у нього з'явилися зовсім інші пріоритети.

"Він так браво почав, а останній час – свинарство, картопелька, надої. Все як звично у мирні часи. А до цього риторика була войовнича. Лукашенко боїться", – зазначив Тизенгаузен.

Лукашенко перестав погрожувати і вагнерівцями. Та й, за словами політтехнолога, на кордоні з Польщею зменшилися провокації.

"Лукашенко припинив вести себе агресивно, бо його сусіди сказали: ми тобі кордон закриємо. Відповідно старший китайський "брат" пригрозив також, бо Китай не зможе здійснювати свій транзит у Європу через Казахстан і Білорусь. А Путін вимагає погрожувати. Бо треба щось робити. Тому Лукашенко у ще гіршій ситуації, ніж був до цього і з кожним днем вона буде ще гіршою", – пояснив він.

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