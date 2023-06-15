Кремлівські зомбі на інтерв'ю: як Лукашенко брехав Скабєєвій про "фантастичні втрати ЗСУ"

Олександр Лукашенко дав інтерв'ю кремлівській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Ймовірно, перед цим вони разом хильнули, бо неадекватними були що запитання, що відповіді. Зокрема, самопроголошений президент Білорусі повідав про "фантастичні втрати ЗСУ".

Маразматичне інтерв'ю поширили росЗМІ, інформує 24 Канал. Не оминули у цій "епічній" розмові й теми контрнаступу ЗСУ. Його ворог панічно боїться.

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Що Лукашенко бреше про контрнаступ

Лукашенко "повідав" Скабєєвій про фантастичні втрати ЗСУ. Україна за два дні контрнаступу начебто втратила вже 40 тисяч військових. Звичайно, ці дані існують лише у запаленій свідомості Лукашенка. Окрім того, йому примарилися 100 тисяч поранених військових ЗСУ.

Скабєєва мовчки покивала у відповідь. Вочевидь, навіть до неї дійшло, що Лукашенко каже щось не те.

Як на маячню відреагували в ОП

На абсурдну заяву Лукашенка вже відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – наголосив, що заяви самопроголошеного президента Білорусі не мають нічого спільного з реальністю.

Усе, що публічно каже суб'єкт Лукашенко, оцінюючи, зокрема, події в Україні, до реальності жодного стосунку не має. Швидше це стосується сфери бородатих і несмішних анекдотів. Не гайте часу на оцінювання політичних стендапів не/політичного суб'єкта,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у НАТО вже відреагували позитивно на початок контрнаступу. Там відзначили успіх ЗСУ.