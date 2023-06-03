Лукашенко самотужки позбавив себе останнього шансу врятуватися, – Піонтковський

Алєксандр Лукашенко вразив черговою цинічною заявою щодо війни. Білоруський диктатор переконаний, що нападати на Україну і "розв'язувати питання" потрібно було у 2014 – 2015-х роках, коли у нас не було ні армії, ні готовності.

Вочевидь, у Лукашенка серйозні психічні проблеми, тому що він позбавив себе можливості у майбутніх дискусіях проявити конструктивізм, сприяти виходу російських військ з Білорусі й досягти імунітету від міжнародного суду. Після цієї заяви у нього таких шансів не залишається. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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"Проблема Лукашенка – дрібна похідна від проблеми Путіна. Доля Путіна вирішується на полі бою в Україні, і, як наслідок, доля Лукашенка", – констатував публіцист.

Лукашенко завжди ухилявся

Раніше білоруський диктатор робив закиди в інший бік. На початку травня він заявив, що у російсько-українській війні солдати не знають, за що вони йдуть у бій та помирають.

"Українські солдати чудово знають за що вони воюють. Але, погодьтеся, це доволі смілива оцінка психологічного стану російських солдатів", – сказав Піонтковський.

Тоді Лукашенко, ймовірно, продумував можливі варіанти альтернативи. Чому зараз він робить заяви, які не залишають шансу – незрозуміло.

Якось не схоже на його філософію вічного "петляння",

– зауважив Андрій Піонтковський.

Утім, Лукашенко однозначно спекулюватиме на темі вступу у війну перед слідчими міжнародного трибуналу. Мовляв, бачите, я не відправив білоруських солдатів воювати в Україну.

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