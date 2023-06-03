Лукашенко самотужки позбавив себе останнього шансу врятуватися, – Піонтковський
Алєксандр Лукашенко вразив черговою цинічною заявою щодо війни. Білоруський диктатор переконаний, що нападати на Україну і "розв'язувати питання" потрібно було у 2014 – 2015-х роках, коли у нас не було ні армії, ні готовності.
Вочевидь, у Лукашенка серйозні психічні проблеми, тому що він позбавив себе можливості у майбутніх дискусіях проявити конструктивізм, сприяти виходу російських військ з Білорусі й досягти імунітету від міжнародного суду. Після цієї заяви у нього таких шансів не залишається. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
Варте уваги Лукашенку подарували кувалду ПВК "Вагнера": фото експоната, яким найманці страчують своїх
"Проблема Лукашенка – дрібна похідна від проблеми Путіна. Доля Путіна вирішується на полі бою в Україні, і, як наслідок, доля Лукашенка", – констатував публіцист.
Лукашенко завжди ухилявся
Раніше білоруський диктатор робив закиди в інший бік. На початку травня він заявив, що у російсько-українській війні солдати не знають, за що вони йдуть у бій та помирають.
"Українські солдати чудово знають за що вони воюють. Але, погодьтеся, це доволі смілива оцінка психологічного стану російських солдатів", – сказав Піонтковський.
Тоді Лукашенко, ймовірно, продумував можливі варіанти альтернативи. Чому зараз він робить заяви, які не залишають шансу – незрозуміло.
Якось не схоже на його філософію вічного "петляння",
– зауважив Андрій Піонтковський.
Утім, Лукашенко однозначно спекулюватиме на темі вступу у війну перед слідчими міжнародного трибуналу. Мовляв, бачите, я не відправив білоруських солдатів воювати в Україну.
Піонтковський про майбутнє Лукашенка: дивіться відео
Лукашенку потрібен психотерапевт
- Під час Євразійської економічної ради 25 травня Лукашенко шокував абсурдною заявою. В інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубину диктатор закликав інші держави долучатись до так званого "союзу" Білорусі з Росією, щоб мати одну ядерну зброю на всіх.
- "Якщо хтось хвилюється – не думаю, що Касим Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом – то ніхто не проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Росією", – здивував диктатор.
- Лідер Казахстану відреагував на комічний заклик самопроголошеного глави Білорусі. Токаєв зауважив, що оцінив жарт, але подібні пропозиції йому нецікаві.