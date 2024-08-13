Під час виконання бойового завдання загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля
Джерело:Менська міська рада
Під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області.
Про це повідомляє Менська міська рада. Трагедія сталась напередодні, 12 серпня.
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Що відомо про загибель Героя
Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля,
– йдеться у повідомленні міської ради.
Відомо, що жодних інших подробиць загибелі героя не повідомляють. Чоловік раніше розповідав, що полюбив небо через дідуся, який дуже захоплювався авіацією, але йому так і не судилося стати льотчиком. Онуку Олександру вдалося втілити в життя його мрію.
"Серце рветься на частини, еліта авіації навіки залишається в небі. Саша був прикладом для багатьох, дитина, яка самотужки пробилась в цьому житті, здійснив свою мрію, але не судилося прожити довге та щасливе життя, йому навіки 27", – згадують про льотчика у мережі.
До слова, 4 серпня Міністр оборони України Рустем Умєров привітав наших захисників із Днем Повітряних сил ЗСУ. У своєму привітанні глава Міноборони згадав тих льотчиків, які віддали своє життя заради нашої держави.
Серед них – "Посіпака", "Кочегар", "Тарасик", Nomad, "Радік", "Бджоляр", Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, "Дід", "Лисий", "Ткач", "Пархом", "Псих", "Чумак", "Лістік", "Антін", "Середа", "Благов" – позивні наших льотчиків.
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