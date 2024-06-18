ЗСУ суттєво прорідили ворожу ППО у Криму: на що можуть бути спрямовані нові удари
Сили оборони України продовжують вибивати ворожу ППО в тимчасово окупованому Криму. Там вже дійсно вдалося досягнути серйозного результату.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що вдається знищувати не лише мобільні системи ППО на кшталт С-300 та С-400 і радари до них. Є й стаціонарні комплекси космічного спостереження, як це сталося на Ай-Петрі тощо.
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Що буде далі
Як наголосив Мусієнко, на жаль, не варто сподіватися, що в тимчасово окупованому Криму суттєво поменшає систем ППО. Найімовірніше, росіяни перетягнуть їх з інших напрямків, оголивши певні ділянки на власній території. Але операція з ізоляції Криму триватиме. Окупанти зазнають ще більших втрат.
Це такий підготовчий етап до наступних операцій. Він полягає в тому, аби зменшити можливості ворога для протидії нашим силам. І для того, щоб вони не могли протидіяти ударам з повітря. Наступний етап – логістика. Ми вже бачили удари по об'єктах логістики. До прикладу, поромна переправа, де ворог перевозив цистерни з вибуховими речовинами,
– сказав Мусієнко.
Звісно ж потім підуть удари по різних інших військових об'єктах. Будуть прильоти і по складах, військових частинах, командних пунктах тощо. Паралельно продовжаться атаки на Чорноморський флот за допомогою морських дронів.
Вибухи в Криму: коротко
- У ніч на 18 червня в тимчасово окупованому Криму оголосили тривогу. Загарбники скаржилися на наліт дронів. Відомо, що на аеродромі Бельбек підіймали авіацію.
- Вже відомо, що Сили оборони знищили упродовж травня – червня орієнтовано 15 російських систем ППО в Криму.
- Ветеран російсько-української війни Євген Дикий пояснив, чому Україна посилено завдає ударів по тимчасово окупованому Криму.