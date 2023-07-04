Замість скандального Борисова: Одеський обласний ТЦК отримав нового керівника

На посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП призначали Олександра Охріменка. До цього він був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Охріменка призначили замість Євгена Борисова, якого усунули від виконання обов’язків рішенням Ставки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що новий начальник неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

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Одеський обласний ТЦК отримав нового керівника

За словами Залужного, на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП він призначив одного з найкращих військових командирів – полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.



Залужний призначив на посаду Олександра Охріменка / фото Валерія Залужного

Що цьому передувало