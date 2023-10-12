Ми відчуваємо пекло, – голова Херсонської ОВА озвучив єдине прохання до людей
Джерело:Олександр Прокудін
Олександр Прокудін записав звернення до херсонських родин, у яких є діти. Він закликав їх подбати про безпеку для малюків та евакуювати їх у безпечніші міста.
Прокудін зауважив, що "щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів". Голова ОВА попередив, що у будь-який момент ситуація може стати критичною для цивільних. Необхідно усвідомлювати таку загрозу й бути готовими до неї.
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Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці,
– мовиться у повідомленні.
Голова ОВА наголосив, що його діти – також не поруч з ним. Водночас вони – в Україні, у відносній безпеці.
"Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими.
А ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників зробили свій вибір – ми лишаємось і продовжуємо працювати в Херсоні", – наголосив Прокудін.
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Російські окупанти регулярно завдають терористичні удари по території Херсонської області. Місцеві жителі страждають від терористів.