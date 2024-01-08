Більше не буде брехати: у Росії знайшли мертвим пропагандиста Рибіна
Джерело:Петро Андрющенко
У мережі з'явилася інформація про смерть російського пропагандиста Алєксандра Рибіна. Чоловік напередодні відвідував окупований Маріуполь.
Його тіло знайшли у Ростовській обстасті біля міста Шахти. Відомо, що російський пропагандист співпрацював з прокремлівськими виданнями.
Дивіться також Число й досі зростає: чому росіяни приховують кількість жертв у маріупольському драмтеатрі
Пропагандиста знайшли мертвим
Востаннє чоловік був в етері 30 грудня біля руїн розбомбленого військами Росії маріупольського Драмтеатру.
Під час ефіру пропагандист розкритикував процес реконструкції міста. Він говорив про робочих із Центральної Азії, які приїхали до Маріуполя на заробітки.
Журналіст обіцяв після прибуття в Москву підготувати та опублікувати детальний матеріал на тему субпідрядників, які відновлюють руйнівний Маріуполь з використанням праці мігрантів. Не склалось,
– зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він наголосив, що з урахуванням персоналій "володарів Маріуполя від Росії" та кількості вкрадених грошей, хто є беніфіциаром його раптової смерті зрозуміло.
В Росії збільшується кількість загадкових смертей: що відомо
- Нещодавно в Москві знайшли тіло 16-річного сина директора одного з департаментів гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель". Юнака оголошували в розшук ще наприкінці 2023 року. Поліція порушила кримінальну справу за статтею – заподіяння смерті через необережність.
- В квітні 2023 року на території держави-агресорки в СІЗО знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка. Він потрапив до Якутського СІЗО 31 березня після затримання за хабарництво. Федеральна служба виконання покарань Росії стверджує, що 4 квітня той вчинив самогубство.
- Загадковою була і смерть 42-річного старшого віцепрезидента Сбербанку Ніколая Васєва. У банку, де працював Васєв зазначили, що він несподівано помер 27 листопада внаслідок серцевого нападу, інфаркту міокарда.